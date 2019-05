“I’m not about to let a man to take credit for a woman’s work“.

“Non permetterò ad un uomo di prendersi il merito del lavoro di una donna”.

BOOM.

È così che si presenta Kate Kane, la nuova supereroina pronta a far battere il cuore di chiunque sia alla disperata ricerca di un eroe donna con i controfiocchi: grazie alla produzione dell’emittente televisiva statunitente The CW, l’eroina di cui tutti avevamo bisogno sarà presto protagonista di una serie tv completamente dedicata!



Ad interpretarla sarà Ruby Rose (celebre modella australiana, nota agli amanti delle serie tv per un suo ruolo in Orange Is The New Black), che ha già vestito i panni Kate Kane in Arrow e Supergirl, introducendo così il personaggio nel mondo di Elsewords.

Kate Kane è il nome di battesimo della donna che si cela dietro alla maschera di Batwoman, la cugina del Cavaliere Oscuro. Proprio come il Bruce Wayne, anche Kate è una ricca ereditiera che sceglie di mettere a disposizione le proprie, immense risorse economiche per poter combattere il crimine a Gotham City.



Ma Batwoman risulta essere diversa rispetto a qualsiasi altro supereroe donna che sia mai stato – per ora – rappresentato sul piccolo schermo.

Perché? Guardate il trailer per avere un assaggio!

Un eroe donna, lesbica e per di più cazzuta: cos’altro si potrebbe mai chiedere?

È vero, la Batwoman prodotta dalla CW non è di certo la prima supereroina a fare la sua comparsa sul piccolo schermo, ma è indubbiamente la prima, esplicita rappresentante del mondo LGBTQ+, il ché le fa ottenere un primato a tutti gli effetti.



È il trailer a rendere chiara l’omosessualità della supereoina: Kate Kane deciderà infatti di vestire i panni di Batwoman e diventare la nuova giustiziera di Gotham nel momento in cui dovrà salvare la fidanzata Sophie, rapita da una folle gang criminale.



Questo è quanto recita la sinossi della serie tv:

Kate Kane non aveva in programma di diventare il nuovo vigilante di Gotham.



Tre anni dopo la misteriosa scomparsa di Batman, Gotham e i suoi abitanti sono in preda alla disperazione: senza il Cavaliere Oscuro, il dipartimento di polizia di Gotham City è sopraffatto dalle gang criminali. In aiuto è accorso Jacob Kane, che insieme al suo esercito personale facente capo alla Crows Private Security, protegge la città dal crimine. Anni prima, la prima moglie e la figlia maggiore di Jacob erano state uccise in una sparatoria tra i criminali, un evento traumatico che ha portato l’uomo prima a fondare l’agenzia di vigilanza, e poi ad allontanare sua figlia Kate da Gotham al fine di proteggerla.



Dopo un’espulsione disonorevole dall’accademia militare e anni di brutali allenamenti, Kate fa però infine ritorno a Gotham quando la gang Alice in Wonderland prende di mira suo padre e l’agenzia, rapendo il suo migliore agente Sophie Moore, nonché fidanzata di Kate.



Nonostante l’uomo si sia risposato con la ricca ereditiera Catherine Hamilton-Kane, che finanzia la Crows Private Security, Jacob ancora soffre per la famiglia perduta e tiene a distanza Kate, l’unica figlia che gli rimane. Ma Kate è stufa di chiedere il permesso, e per aiutare la sua famiglia e la sua città natale, dovrà diventare ciò che il padre odia di più al mondo: una vigilante della notte.

Batwoman: l’uscita della serie tv

Come già accennato, essendo questa prima stagione una produzione di The CW, la serie Batwoman sarà trasmessa sui canali di questa emittente televisiva statunitense.



Il debutto è previsto per l’autunno 2019, e sarà pubblicata una puntata ogni domenica e mandata in onda insieme alla nuova stagione di Supergirl.



Che dire, non si poteva chiedere di meglio!