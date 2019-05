Ci siamo quasi: la finale della 64^ edizione dell’Eurovision Song Contest sarà tra poco più di 24 ore, e non possiamo permetterci di arrivare impreparati!



Ho quindi preparato per voi una lista con tutti i ventisei finalisti del contest, in modo da darvi la possibilità di prendere nota di tutti i concorrenti che rivaleggeranno il nostro caro Mahmood in questa attesissima finale, e iniziare le scommesse su chi sarà il futuro vincitore del #ESC2019!



Sarò pure di parte, ma io sarò sul divano a fare il tifo per Mahmood e a mandare makumbe di Montezuma a tutti gli altri partecipanti, affinché il cielo aiuti il nostro concorrente ad ottenere la meritatissima vittoria!

Voi invece per chi tifate o simpatizzate?

I finalisti dell’Eurovision Song Contest 2019

• ALBANIA 🇦🇱: Jonida Maliqi – Ktheju tokës

• AUSTRALIA 🇦🇺: Kate Miller-Heidke – Zero Gravity

• AZERBAIJAN 🇦🇿: Chingiz – Truth

• BIELORUSSIA 🇧🇾: ZENA – Like It

• CIPRO 🇨🇾: Tamta – Reply

• DANIMARCA 🇩🇰: Leonora – Love Is Forever

• ESTONIA 🇪🇪: Victor Crone – Storm

• FRANCIA 🇫🇷: Bilal Hassani – Roi

• GERMANIA 🇩🇪: S!sters – Sister

• GRECIA 🇬🇷: Katerine Duska – Better Love

• ISLANDA 🇮🇸: Hatari – Hatrið Mun Sigra

• ISRAELE: Kobi Marimi – Home

• ITALIA 🇮🇹: Mahmood – Soldi

• MALTA 🇲🇹: Michela – Chameleon

• MACEDONIA DEL NORD 🇲🇰: Tamara Todevska – Proud

• NORVEGIA 🇳🇴: KEiiNO – Spirit In The Sky

• PAESI BASSI 🇳🇱: Duncan Laurence – Arcade

• REGNO UNITO 🇬🇧: Michael Rice – Bigger Than Us

• REPUBBLICA CECA 🇨🇿: Lake Malawi – Friend Of A Friend

• RUSSIA 🇷🇺: Sergey Lazarev – Scream

• SAN MARINO 🇸🇲: Serhat – Say Na Na Na

• SERBIA 🇷🇸: Nevena Božović – Kruna

• SLOVENIA 🇸🇮: Zala Kralj & Gašper Šantl – Sebi

• SPAGNA 🇪🇸: Miki – La Venda

• SVIZZERA 🇨🇭: Luca Hänni – She Got Me

• SVEZIA 🇸🇪: John Lundvik – Too Late For Love