I Jonas Brothers sono reduci dal grandissimo successo che il loro ultimo album, “Happiness Begins“, uno dei migliori del genere pop del 2019, ma sembra che il loro ritorno in grande stile stia per essere segnato da un’importante collaborazione.

La scorsa settimana Nick, Joe e Kevin hanno annunciato di aver pianificato una collaborazione che di certo non passerà inosservata: gli altri sono Sebastian Yatra, Daddy Yankee e Natti Natasha.

Il titolo della canzone? “Runaway”

Non dovremo aspettare molto per ascoltarla: la canzone uscirà il 21 Giugno 2019, questo venerdì.

Non si sa ancora molto del pezzo, anche se Sebastian Yatra si è lasciato scappare qualcosa in un’intervista con Billboard.

“La storia di questa canzone è cominciata 2 anni fa”, ha spiegato Sebastian, quando i produttori Andrés Torres and Mauricio Rengifo (da “Despacito”) gli mandarono la track.

“Volevamo includere nella canzone qualcuno del mercato internazionale che fosse mainstream, visto che il ritornello è in inglese”, ha detto Yatra, che anche se è nato in Colombia parla perfettamente inglese avendo vissuto in America metà della sua vita.

“Abbiamo scritto ai Jonas Brothers per chiedere loro di collaborare. Il primo a essere coinvolto è stato Joe, poi, quando sono arrivati Daddy Yankee e Natti Natasha, Joe ha pensato: ‘Cavoli, dovremmo esserci tutti e tre in questa canzone’, quindi si sono uniti anche Kevin e Nick.

Tre settimane fa abbiamo filmato il video a New York, si può sentire che è un pezzo che traspare felicità“, ha poi continuato Yatra.

Sarà la primo pezzo bilingue per Yatra, e la prima volta che i Jonas Brothers canteranno in spagnolo!

Secondo me non ne rimarremo delusi. Dobbiamo aspettare ancora pochissimo per questo pezzo, ma nel frattempo possiamo goderci il grande successo dei Jonas Brothers “Sucker“, che ha segnato il loro ritorno.

Siete pronti a sentire questa collaborazione pazzesca?