Per il remix di “Moral of the Story” la giovane Ashe ha voluto collaborare con Niall Horan.

Lei è una giovane cantante emergente, lui uno degli artisti irlandesi più apprezzati a livello internazionale: Ashe e Niall Horan uniscono le loro voci per il remix del brano “Moral of the Story”, prodotto da Noah Conrad e Finneas O’Connell, collaboratore e fratello di Billie Eilish.

Ashe nel servizio fotografico per L’Officiel

Il brano è stato originariamente rilasciato nell’EP della cantante nel 2019, ma il pubblico ha avuto modo di innamorarsene grazie al suo inserimento nella colonna sonora del film Netflix “To All The Boys: P.S I still love you”, uscito lo scorso Febbraio. Arriva oggi il remix in collaborazione con Niall che rispondendo ad alcune domande dei fan su Twitter ha spiegato come è nato il progetto:

“Ho ascoltato la canzone e l’ho amata. Ci siamo sentiti su FaceTime per un po’, per conoscerci meglio. Ora conosco di più la sua storia, i suoi interessi, i gusti musicali e come scrive. Un giorno poi ho riscritto il verso velocemente durante una chiamata e l’ho registrato una ventina di minuti dopo”

In tempi in cui è ancora difficile incontrarsi di persona il remix è nato ed è stato prodotto a distanza, anche grazie allo studio fai da te creato in casa dal cantante irlandese durante il lockdown. Ashe ha invece sottolineato come non sia semplice per lei fidarsi degli altri quando si parla di musica, e soprattutto di collaborazioni, ma il cantante di “Heartbreak Weather” le ha dato subito modo di capire come fosse uno di quegli artisti ai quali importa in primo luogo fare musica.

“Quello che ho imparato finora è che Niall non lavora per la fama o per essere acclamato, ma perchè è innamorato della musica. E così ci nasci, non ci diventi”

“Moral of the Story” racconta di come a volte si possa realizzare di aver riposto il proprio amore sulla persona sbagliata, che ha creduto erroneamente di essere altrettanto coinvolta. Succede, fa parte del percorso di vita. Può provocare di certo del dolore ma questo non toglie che la storia possa concludersi con un risvolto positivo. Nonostante tutto.

“Alcuni errori vengono commessi

Va bene, è tutto okay

Alla fine è meglio per me

Questo è il morale della storia” Estratto dal testo di Moral of the Story

Niall Horan e Ashe

Date un ascolto e fateci sapere cosa ne pensate: preferite la versione originale o il remix?

Traduzione di Moral of the Story Remix di Ashe e Niall Horan

[Verso 1]

Quindi, non ti ho mai davvero conosciuto

Dio, ci ho provato sul serio

Accecata, dipendente

Ho pensato potessimo davvero farlo

Ma ero semplicemente una folle

Con il senno di poi, è ovvio

[Pre-Ritornello]

Parlando con il mio avvocato

Mi ha detto: “Dove l’hai trovato questo ragazzo?”

Ho risposto “I giovani si innamorano

Delle persone sbagliate a volte”

[Ritornello]

Alcuni errori vengono commessi

Va bene, è tutto okay

Puoi pensare di essere innamorato

Quando invece sei solo addolorato

Alcuni errori vengono commessi

Va bene, è tutto okay

Alla fine, è meglio per me

Quello è il morale della favola, tesoro

[Verso 2: Niall Horan]

È buffo come un ricordo

Diventi un brutto sogno

E correre scatenati diventa perdere il controllo

Non è divertente come cambia

Finiti a essere degli estranei

Abbiamo bruciato la nostra casa di carta

[Pre-Ritornello: Niall Horan]

Parlando con tuo padre

Mi disse che saresti potuta essere mia

Ma alcune persone si innamorano

Delle persone sbagliate a volte

[Ritornello]

Alcuni errori vengono commessi

Va bene, è tutto okay

Puoi pensare di essere innamorato

Quando invece sei solo addolorato

Alcuni errori vengono commessi

Va bene, è tutto okay

Alla fine, è meglio per me

Quello è il morale della favola, tesoro

[Bridge]

Loro dicono che è meglio aver amato e aver perso

Che non aver mai amato

Quello potrebbe essere una grande cavolata

Ma ho solo bisogno di dirtelo

[Ritornello] X2

Alcuni errori vengono commessi

Va bene, è tutto okay

Puoi pensare di essere innamorato

Quando invece sei solo addolorato

Alcuni errori vengono commessi

Va bene, è tutto okay

Alla fine, è meglio per me

Quello è il morale della favola, tesoro



[Outro]

Tu puoi pensare di essere innamorato

Testo di Moral of the Story Remix di Ashe e Niall Horan

[Verse 1]

So I never really knew you

God, I really tried to

Blindsided, addicted

Thought we could really do this

But really I was foolish

Hindsight, it’s obvious

[Pre-Chorus]

Talking with my lawyer

She said, “Where’d you find this guy?”

I said, “Young people fall in love

With the wrong people sometimes”

[Chorus]

Some mistakes get made

That’s alright, that’s okay

You can think that you’re in love

When you’re really just in pain

Some mistakes get made

That’s alright, that’s okay

In the end, it’s better for me

That’s the moral of the story, babe

[Verse 2: Niall Horan]

It’s funny how a memory

Turns into a bad dream

And running wild turns volatile

It’s not funny how it changes

Ended up like strangers

We burned down our paper house

[Pre-Chorus: Niall Horan]

Talking with your father

He said that you could be mine

But some people fall in love

With the wrong people sometimes

[Chorus]

Some mistakes get made

That’s alright, that’s okay

You can think that you’re in love

When you’re really just in pain

Some mistakes get made

That’s alright, that’s okay

In the end, it’s better for me

That’s the moral of the story, babe

[Bridge]

They say it’s better to have loved and lost

Than never to have loved at all

That could be a load of shit

But I just need to tell you all

[Chorus] X2

Some mistakes get made

That’s alright, that’s okay

You can think that you’re in love

When you’re really just in pain

Some mistakes get made

That’s alright, that’s okay

In the end, it’s better for me

That’s the moral of the story, babe

[Outro]

You can think that you’re in love