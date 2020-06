Uno schiavo in fuga sarà il ruolo che interpreterà Will Smith nel film drammatico Emancipation diretto dal regista Antoine Fuqua, un tema che in questo periodo non può che essere di cocente attualità, non solo per i fatti accaduti negli Stati Uniti, ma per tutto il mondo.

Così, dopo i suoi ruoli in Gemini Man e in Bad Boys For Life, Will Smith torna protagonista di un’altra grande storia, che non mancherà di commuoverci.

La trama di Emancipation con protagonista Will Smith

La storia raccontata in Emancipation è tratta da una vicenda realmente accaduta e ambientata nel 1863 in Louisiana, dove uno schiavo di nome Peter, di proprietà di John e Bridget Lyons, tenta la fuga dopo aver ricevuto una terribile fustigazione.

Fuggendo verso nord, Peter decide di unirsi esercito dell’Unione dove un team di dottori lo visiterà e dopo aver scoperto le terribili ferite riportate sulla schiena, le fotograferà e le mosterà al mondo intero come vero e proprio esempio della barbarie della schiavitù in America.

Oggi più che mai, una storia come questa di Emancipation, ci colpisce dritta al cuore, e lo stesso regista del film, Antoine Fuqua ci tiene a sottolineare la sua vicinanza alle proteste scaturite dalla morte di George Floyd che stanno mettendo a ferro e fuoco gli Stati Uniti.

Ecco le parole del regista in una recente dichiarazione:

Quando ho letto la sceneggiatura, ho pensato che si tratta di un viaggio fantastico, un film straziante […] È raro avere un film che, per quanto riguarda l’intrattenimento, ha un’azione che non ho mai visto prima, quella di un ragazzo che attraversa le paludi per mettere in salvo la sua vita […] quindi si unisce alla Guerra civile, lotta contro l’esercito confederato. Non per vendetta – non è un film di vendetta – ma solo per tornare a casa dalla sua famiglia e per la Libertà.

