Da quando in Stranger Things ci ha lasciati, nell’ultima puntata della terza stagione, tutti ci stiamo chiedendo qual è il destino del valoroso Jim Hopper, lo sceriffo e padre adottivo di Eleven che tutti noi abbiamo imparato ad amare.

Dopo averlo creduto irrimediabilmente morto, un primo trailer di Stranger Things 4 ci ha sorpreso mostrandoci invece Hopper vivo e vegeto, prigioniero in Russia. La domanda nasce dunque spontanea: come ci è finito in Russia?

Decine sono state le teorie dei fan, ma tra le più fantasiose l’ultima è quella che vede il Jim Hopper prigioniero in Russia come un clone dell’originale. Potrebbe essere plausibile?

Jim Hopper in Stranger Things 4

Inutile dirlo, le teorie dopo il finale di Stranger Things 3 sono state davvero tantissime. Tra queste, la più gettonata è quella che crede che Hopper sia riuscito in qualche modo a mettersi in salvo all’ultimo secondo, ma che sia poi stato fatto prigioniero dai Russi.

Un’altra teoria crede invece possibile che in Russia ci sia un secondo portale del Sottosopra, e che quindi Hopper sia stato ritrovato e portato in Russia tramite questo secondo passaggio.

L’ultima teoria dei fan, come dicevamo, ritiene possibile addirittura che Jim Hopper non ci sia più, e che quello che vediamo nel trailer sia un clone. La creazione di questo clone, secondo alcuni, è stata pianificata proprio dai russi per attrarre Eleven in una trappola, sappiamo infatti che i Russi avranno un ruolo principale nella prossima stagione della serie. Altri ancora ritengono che il clone sia stato generato dal Mostro Ombra che lo userà come una potente arma.

Quanto ci sarà di vero in tutto questo? Non possiamo saperlo, e dalle ultime notizie che ci arrivano dal set di Stranger Things 4, non lo sapremo ancora per molto tempo.

L’unica cosa che possiamo fare è continuare a fantasticare su come si evolverà la trama. Fallo anche tu lasciando un commento qui sotto!