Rilasciato oggi il terzo singolo tratto dal nuovo album dei The Killers “My Own Soul’s Warning”.

Il loro nuovo album si intitola “Imploding The Mirage” e avrebbe dovuto vedere la luce lo scorso Maggio. Tuttavia i The Killers hanno deciso di rimandare l’uscita del nuovo progetto discografico per apportare alcune modifiche. Non sappiamo attualmente quale sarà la nuova data ufficiale, ma quello che sappiamo è che oggi abbiamo avuto modo di ascoltare una nuova traccia tratta da esso.

Disponibile su tutte le piattaforme digitali “My Own Soul’s Warning”, il nuovo singolo che va a seguire i brani già rilasciati “Caution” e “Fire in Bone” . L’annuncio della sua uscita è stato accompagnato da un breve video che ritrae la band al lavoro in studio di registrazione.

Grazie a una foto condivisa sul profilo Instagram nel quale è possibile leggere la tracklist -composta da 10 tracce- la band ha rilevato che sarà proprio questo brano ad aprire l’album. Una scelta piuttosto azzeccata data la sua capacità di trasportarti in un’arena nella quale tutto sembra essere pronto per farti godere un po’ di rock.

La canzone parla di come nonostante i tentativi di andare contro il proprio volere, tutto torni comunque allo stesso punto. O alla stessa persona, in questo caso. Si cerca di allontarsi il più possibile, di focalizzare la propria attenzione su altro, ma questo potrebbe non funzionare.

Servizio fotografico dei The Killers per l’album Imploding the Mirage

Se per “Imploding the Mirage” dovremo attendere ancora un po’ -ma forse meno di quello che pensiamo- vi invito a dare un ascolto alle tracce già rilasciate. Come sempre, fateci sapere la vostra opinione a riguardo lasciandoci un commento!

Traduzione di My Own Soul’s Warning dei The Killers

[Intro]

Ho provato ad andare contro il volere della mia stessa anima

Ma alla fine, qualcosa non sembrava giusto

Ho provato a tuffarmi anche se il cielo era una tempesta

Volevo solo tornare dove sei tu

[Verso 1]

Se potessi guardare oltre la barriera del sole

Dentro gli occhi dell’eternità come una visione che cerca di raggiungerti

Te ne andresti via?

E se ti conoscesse dal nome?

Che tipo di parole potrebbero sistemare il caos della tempesta di questi giorni?

[Pre-Ritornello]

Ho provato ad andare contro il volere della mia stessa anima

Ma alla fine, qualcosa non sembrava giusto

Ho provato a tuffarmi anche se il cielo era una tempesta

Si stavano formando tuoni sopra le teste

[Ritornello]

Ma poi ho pensato di saper volare

E quando ho colpito il suolo

Ha creato un suono caotico e ha continuato a far rumore per giorni

Tagliando le notti come fosse un maledetto coltello

E mi ha fatto pensare che non importa quanto lontano

Volevo solo tornare dove sei tu

[Pre-Ritornello]

Ho provato ad andare contro il volere della mia stessa anima

Ma alla fine, qualcosa non sembrava giusto

Ho provato a fuggire dai ricordi e dalle mattine

Ma la punizione ha continuato a riversarsi

[Ritornello]

E ora credo di sapere perchè

Perchè quando ho colpito il suolo

Ha creato un suono caotico e ha continuato a far rumore per giorni

Tagliando le notti come fosse un maledetto coltello

E mi ha fatto pensare che non importa quanto lontano

Volevo solo tornare dove sei tu

Testo di My Own Soul’s Warning dei The Killers

[Intro]

I tried going against my own soul’s warning

But in the end, something just didn’t feel right

Oh, I tried diving even though the sky was storming

I just wanted to get back to where you are

[Verse 1]

If you could see through the banner of the sun

Into eternity’s eyes like a vision reaching down to you

Would you turn away?

What if it knew you by your name?

What kind of words would cut through the clutter of the whirlwind of these days?

[Pre-Chorus]

I tried going against my own soul’s warning

And in the end, something just didn’t feel right

Oh, I tried diving even though the sky was storming

Thunder heads were forming

[Chorus]

But then I thought I could fly

And when I hit the ground

It made a messed up sound and it kept on rattling through my days

Cutting up the nights like a goddamn knife

And it got me thinking no matter how far

I just wanted to get back to where you are

[Pre-Chorus]

I tried going against my own soul’s warning

And in the end, something just didn’t feel right

Oh, I tried running from the memory and the morning

But the penalty kept on pouring

[Chorus]

And now I think I know why

‘Cause when I hit the ground

It made a messed up sound and it kept on rattling through my days

Cutting up the nights like a goddamn knife

And it got me thinking no matter how far

I just wanted to get back to where you are