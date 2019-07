Sono state annunciate le tanto attese nomination della 71esima cerimonia degli Emmy che si terrà il prossimo 22 settembre. Trionfa “Game of Thrones” con ben 32 nomine.

Nel 2018 era stata Netflix la piattaforma con il maggior numero di titoli nominati, riuscendo a interrompere la catena che vedeva da anni vincitrice la HBO che quest’anno ha tuttavia potuto avere la sua rivincita, soprattutto grazie alle 32 nomination ottenute solamente per “Game of Thrones” che si aggiudica -solo per citarne alcune- un posto tra le migliori serie drammatiche e il cui cast sbaraglia le categorie di “miglior attore non protagonista” e “miglior attrice non protagonista” in una serie drammatica.

Parte del cast di Game of Thrones agli Emmy del 2016

Anche “Chernobyl”, targata HBO, si porta a casa il titolo di terza serie più nominata.

Per un totale di 137 nomination il canale batte Netflix che se ne aggiudica “solo” 117. Sono molte le categorie infatti che vedono un testa a testa tra serie e programmi delle due piattaforme.

Il secondo posto se lo aggiudica la comedy “The Marvelous Mrs. Maisel”, originale di Amazon Prime, con 20 nomination.

Di seguito le principali categorie:

Miglior serie drammatica

“Better Call Saul” (AMC)

“Bodyguard” (Netflix)

“Game of Thrones” (HBO)

“Killing Eve” (AMC/BBC America)

“Ozark” (Netflix)

“Pose” (FX)

“Succession” (HBO)

“This Is Us” (NBC) Miglior serie comedy

“Barry” (HBO)

“Fleabag” (Amazon Prime)

“The Good Place” (NBC)

“The Marvelous Mrs. Maisel” (Amazon Prime)

“Russian Doll” (Netflix)

“Schitt’s Creek” (Pop)

“Veep” (HBO) Miglior serie limitata

“Chernobyl” (HBO)

“Escape at Dannemora” (Showtime)

“Fosse/Verdon” (FX)

“Sharp Objects” (HBO)

“When They See Us” (Netflix) Miglior film per la tv

“Black Mirror: Bandersnatch” (Netflix)

“Brexit” (HBO)

“Deadwood: The Movie” (HBO)

“King Lear” (Amazon Prime)

“My Dinner with Herve” (HBO) Miglior attore protagonista in una serie drammatica

Jason Bateman (“Ozark”)

Sterling K. Brown (“This Is Us”)

Kit Harington (“Game of Thrones”)

Bob Odenkirk (“Better Call Saul”)

Billy Porter (“Pose”)

Milo Ventimiglia (“This Is Us”) Miglior attrice protagonista in una serie drammatica

Emilia Clarke (“Game of Thrones”)

Jodie Comer (“Killing Eve”)

Viola Davis (“How to Get Away With Murder”)

Laura Linney (“Ozark”)

Mandy Moore (“This Is Us”)

Sandra Oh (“Killing Eve”)

Robin Wright (“House of Cards”) Miglior attore protagonista in una serie comedy

Anthony Anderson (“Black-ish”)

Don Cheadle (“Black Monday”)

Ted Danson (“The Good Place”)

Michael Douglas (“The Kominsky Method”)

Bill Hader (“Barry”)

Eugene Levy (“Schitt’s Creek”) Miglior attrice protagonista in una serie comedy

Christina Applegate (“Dead to Me”)

Rachel Brosnahan (“The Marvelous Mrs. Maisel”)

Julia Louis-Dreyfus (“Veep”)

Natasha Lyonne (“Russian Doll”)

Catherine O’Hara (“Schitt’s Creek”)

Phoebe Waller-Bridge (“Fleabag”) Miglior attore in una serie limitata o film per la tv

Mahershala Ali (“True Detective”)

Benicio Del Toro (“Escape at Dannemora”)

Hugh Grant (“A Very English Scandal”)

Jared Harris (“Chernobyl”)

Jharrel Jerome (“When They See Us”)

Sam Rockwell (“Fosse/Verdon”) Miglior attrice in una serie limitata o film per la tv

Amy Adams (“Sharp Objects”)

Patricia Arquette (“Escape at Dannemora”)

Aunjanue Ellis (“When They See Us”)

Joey King (“The Act”)

Niecy Nash (“When They See Us”)

Michelle Williams (“Fosse/Verdon”)

Non si sono fatte attendere le reazioni dei nominati che hanno condiviso attraverso i profili social la loro felicità.

Viola Davis fa sapere di essere “profondamente grata” per la nomination come attrice protagonista di una serie drama (“How To Get Away with Murder”) mentre Sophie Turner festeggia la sua nomination e quella delle colleghe Gwendoline Christie, Lena Headey e Maisie Williams che le fanno compagnia nella categoria “Miglior attrice non protagonista in una serie drammatica” per la loro interpretazione in “Game of Thrones”:

“Sono infinitamente onorata. Non avrei mai pensato che potesse accadere. Questo è l’addio migliore allo show che ha fatto parte della mia vita per 10 anni”

Il cast di Queer Eye celebra le sei nomination durante una pausa dalle registrazioni della quinta stagione della serie -la quarta verrà trasmessa su Netflix questo venerdì 19-.

6 Emmy Nominations pic.twitter.com/lcmRL30uFo — Karamo Brown (@Karamo) July 16, 2019

Mentre la giovane Joey King ha voluto condividere l’emozionante momento in cui ha scoperto in diretta la sua prima nomination nella categoria miglior attrice protagonista in una serie limitata per “The Act”.

I cannot believe this is happening. I’ve just been Nominated for an Emmy for my work in The Act. There’s so many people to thank for this moment and getting to talk to my mom and Patricia immediately after it was announced was so special. I’m in shock pic.twitter.com/7pDSu3lmD0 — Joey King (@JoeyKing) July 16, 2019

Per scoprire chi saranno i vincitori l’appuntamento è per il 22 Settembre.