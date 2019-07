Fino ad quando un fan non ha trovato la soluzione! Gli ultimi 7 tweet degli autori, vanno messi insieme a formare un acronimo, ossia B-U-C-K-L-E-Y che non è altro che il cognome di Robin .

Sin dalla sua prima apparizione sullo schermo, la ragazza viene presentata semplicemente come Robin , sveglia, simpatica e in continuo punzecchiarsi con il buon Steve.

