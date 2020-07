Per il nuovo singolo “To Be Young” Anne-Marie si affianca a Doja Cat.

Anne-Marie pubblica un nuovo singolo e lo fa in collaborazione con la cantante di “Say So”, Doja Cat. Il brano si intitola “To Be Young” e vuole raccontare cosa significhi essere giovani.

Dalla volontà di concentrarsi sul presente -”Mi dicono che dovrei fare un piano di vita / Tutto quello a cui penso è cosa fare stasera”- alla leggerezza che si riversa nelle azioni e nei pensieri -”Mi coloro i capelli di un milione di colori / Sogno di guadagnare un miliardo di dollari“- fino alla romanticizzazione della gioventù -”Ci innamoriamo, spezziamo il cuore / Infrangiamo le regole, beviamo troppo / Siamo tutti un casino ma direi che è così che ci si sente a essere giovani”-.

Per questo brano la cantante inglese ha richiesto la collaborazione di Doja Cat che ha preso parte anche al video ufficiale. Per entrambe le registrazioni sono avvenute tra le mura di casa dove si sono divertite a riprendersi in diverse occasioni: tra smorfie, cambi look, balletti, qualche lacrima e molte risate.

“To Be Young” va a seguire il singolo “Birthday” e la traccia pubblicata in occasione della festa della mamma “Her”. La giovane cantante inglese è al lavoro sul secondo album che il pubblico attende con trepidazione dopo il successo di “Speak You Mind”, il suo disco di debutto. Doja Cat è invece alle prese con l’incredibile successo del singolo “Say So”, del quale ha da poco rilasciato il remix insieme a Nicki Minaj. Restando in tema di collaborazioni ha recentemente preso parte anche al remix del brano di The Weeknd “In Your Eyes”.

Una coppia, quella formata da Anne-Marie e Doja Cat, forse inaspettata ma pienamente promossa! Date un ascolto a “To Be Young” e fateci sapere nei commenti la vostra opinione a riguardo.

Traduzione del testo di To Be Young di Anne-Marie e Doja Cat

[Verso 1]

Loro mi dicono che dovrei fare un piano per la vita

Quello a cui sto pensando è cosa fare stasera

Mille miglia in un’ora, niente fari

Sulla strada libera verso casa

Facciamo quello che possiamo per intorpidire il dolore

Prometti che le cose resteranno le stesse

Anche quando sarò vecchia, saprò il tuo nome

Ovunque andremo

[Pre-Ritornello]

Tingo i miei capelli di un milione di colori

Sogno di ottenere un miliardo di dollari

Giuro che non riescono ad arrivare così presto

Nel frattempo, noi

[Ritornello]

Ci innamoriamo, spezziamo cuori

Infrangiamo le regole, beviamo troppo

Siamo tutti un casino, ma direi

Che è così che ci si sente a essere giovani

Incassiamo il colpo, ci rialziamo

Facciamo gli stupidi, ce ne freghiamo

Siamo tutti un casino, ma direi

Che è così che ci si sente a essere giovani

[Verso 2]

Una piccola città e ci stiamo bevendo tutto il liquore

Ogni notte tentiamo di sentire qualcosa di più grande

Fumiamo in macchina in inverno

Non vogliamo andare a casa

[Pre-Ritornello]

E tingerò i miei capelli di un milione di colori

Sogno di ottenere un miliardo di dollari

Giuro che non riescono ad arrivare così presto

Nel frattempo, noi

[Ritornello]

Ci innamoriamo, spezziamo cuori

Infrangiamo le regole, beviamo troppo

Siamo tutti un casino, ma direi

Che è così che ci si sente a essere giovani

Incassiamo il colpo, ci rialziamo

Facciamo gli stupidi, ce ne freghiamo

Siamo tutti un casino, ma direi

Che è così che ci si sente a essere giovani

[Bridge]

Questa non può essere la vita reale, non mi sento neanche su di giri

Forse se ne prendissi uno con me potrebbe sembrare più giusta

Non voglio neanche sapere cosa significhi stare fermi

Volevo centrare qualcosa, quando non era così, lo saprei

E voglio solo la libertà, non riesco a stare sola

Il cuore speranzoso, che stupida che sono

Dicono che mi amano ma non me lo dimostrano

È così che ci si sente a essere giovani?

[Ritornello]

Ci innamoriamo, spezziamo cuori

Infrangiamo le regole, beviamo troppo

Siamo tutti un casino, ma direi

Che è così che ci si sente a essere giovani

Incassiamo il colpo, ci rialziamo

Facciamo gli stupidi, ce ne freghiamo

Siamo tutti un casino, ma direi

Che è così che ci si sente a essere giovani

[Outro]

È così che ci si sente a essere giovani

È così che ci si sente a essere giovani

Testo di To Be Young di Anne-Marie e Doja Cat

[Verse 1]

You tell me I should make a plan for a life

What I’m thinkin’ ‘bout is what to do tonight

Hundred miles an hour, no headlights

On an open road home

We do what we can to dull the pain

Pinky promise things to stay the same

Even when I’m old, I’ll know your name

Anywhere we go

[Pre-Chorus]

Dye my hair a million colours

Dream I’ll make a billion dollars

I swear that they can’t come soon enough

In the meantime, we just

[Chorus]

Fall in love, broken heart

Break the rules, drink too much

We’re all a mess, but I guess

This is what it feels like to be young

Take a punch, get back up

Act a fool, give a fuck

We’re all a mess, but I guess

This is what it feels like to be young

[Verse 2]

Small town and we drinkin’ all the liquor

Every night tryna feel something bigger

Hotbox in the car in the winter

We don’t wanna go home

[Pre-Chorus]

And I’ll dye my hair a million colours

Dream I’ll make a billion dollars

I swear that they can’t come soon enough

In the meantime, we just

[Chorus]

Fall in love, broken heart

Break the rules, drink too much

We’re all a mess, but I guess

This is what it feels like to be young

Take a punch, get back up

Act a fool, give a fuck

We’re all a mess, but I guess

This is what it feels like to be young

[Bridge]

This can’t be real life, don’t even feel high

Maybe if you take one with me then it will feel right

Don’t wanna know what stay still would even feel like

Wanted to fit in when I didn’t, I would know

And I just want freedom, can’t be lonely

Heart that’s hopeful, stupid from me

Say they love me but won’t show me

Is this how it feels like to be young?

[Chorus]

Fall in love, broken heart

Break the rules, drink too much

We’re all a mess, but I guess

This is what it feels like to be young

Take a punch, get back up

Act a fool, give a fuck

We’re all a mess, but I guess

This is what it feels like to be young

[Outro]

This is what it feels like to be young

This is what it feels like to be young