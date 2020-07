I Killers annunciano ufficialmente l’uscita del loro prossimo album dal titolo Imploding The Mirage: l’attesa dei fan della band statunitense finirà tra circa un mese, il 21 agosto. Imploding The Mirage è il sesto disco della band di Las Vegas, ed esce dopo tre anni dal successo di Wonderful Wonderful.

Il disco è stato prodotto in collaborazione con Shawn Everett e Jonathan Rado dei Foxygen, e vanta diversi featuring con artisti del calibro di Lindsey Buckingham, Kd Lang, Weyes Blood, Adam Granduciel (War On Drugs), Blake Mills e Lucius.

La band promuove questa ultima fatica discografica su Instragram rivolgendosi così ai loro fan:

“Il COVID-19 ci ha distrutto. Ma siamo sopravvissuti. Ragazzi, iniziate a segnare sul vostro calendario”.

La notizia dell’uscita del nuovo disco arriva dopo che i Killers hanno pubblicato il singolo Caution uscito all’inizio di quest’anno, una canzone che racchiude e cristallizza perfettamente il loro stile electro rock, e altri due singoli come, Fire & Bone, anch’esso presente nel disco in uscita ad agosto, e My Own Soul’s Warning, che rappresenta la seconda parte dello short film realizzato dal regista Sing Lee; molte delle riprese del video del brano sono infatti simili a quelle del videoclip di Caution. My Own Soul’s Warning è presente in Run For Cover uscito il 3 luglio scorso, ed è un brano annunciato dalla band in contemporanea alla notizia della pubblicazione di Imploding The Mirage.

In questi giorni in cui la pandemia di COVID-19 sta dilagando in in tutto il mondo, il gruppo ha anche confermato il rinvio delle date del tour 2020 in America, Canada, Messico e Australia:

“Come molti di noi hanno capito durante la pandemia, l’idea che saremmo tornati alla ‘normalità’ è più lontana nel futuro di quanto pensassimo inizialmente. La sicurezza dei nostri fan e delle nostre famiglie è sempre della massima importanza per noi. Non vogliamo altro che tornare sulla strada e suonare queste canzoni per voi e quando sarà il momento, lo faremo! State al sicuro e in salute. Grazie”.

I Killers torneranno invece nel Regno Unito solo l’anno prossimo, per esibirsi nei concerti organizzati negli stadi riprogrammati nel 2021.

Per quanto riguarda la struttura del nuovo disco in uscita, il frontman dei Killers Brandon Flowers ha dichiarato che per Imploding The Mirage la band si è ispirata ad artisti storici del folk rock e del brit pop, come Bruce Springsteen e gli Oasis. I due stili confluiscono in un sound deciso e accattivante, tant’è che i Killers ritiengo che solo unendo queste due influenze riescono il loro meglio.

Flowers in un’intervista con la cantautrice Phoebe Bridgers ha parlato recentemente proprio dell’influenza decisiva che la band dei fratelli Gallagher ha avuto sul suo stile compositivo nei primi anni della band: