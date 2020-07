Love Regenerator, Calvin Harris pubblica il nuovo singolo “Live Without Your Love”.

Calvin Harris, ancora una volta sotto lo pseudonimo di Love Regenerator, pubblica il nuovo singolo “Live Without Your Love” che vede la partecipazione del cantante Steve Lacy, primo ospite canoro del progetto. Finora, infatti, gli EP pubblicati si sono composti di tracce musicali senza alcun testo di accompagnamento.

“Volevo riscoprire il modo con cui ho iniziato a produrre musica 22 anni fa” ha raccontato il dj, spiegando da dove è nata l’idea. “Solo puro divertimento e sperimentazione con quello che suonava bene per me”. L’ispirazione per i pezzi arriva principalmente dai rave, dalla techno e dalla musica house. “Crescendo era questa la musica di cui ero ossessionato. Per questo ho fatto tutto quello che potevo per fare in modo che sembrassero appena uscite da una capsula temporale del 1991”, ha dichiarato.

“Live Without Your Love” è la prima traccia che vede la presenza di un cantante. Si tratta del giovane Steve Lacy, protagonista anche del video ufficiale. “Non posso vivere senza il tuo amore / La mia mente va sempre di fretta / A volte ti amo anche troppo”, ripete per buona parte della canzone.

Il singolo va a seguire quattro EP, di cui l’ultimo “Moving” è nato dal lavoro svolto da Harris insieme al produttore inglese Eli Brown. “Live Without Your Love” risulta essere anche la prima traccia pubblicata sotto la casa discografica Defected Records, specializzata in musica house.

Traduzione del testo di Live Without Your Love di Calvin Harris

[Ritornello]

Non posso vivere senza il tuo amore

Non posso vivere senza il tuo amore

La mia mente va sempre di fretta

A volte ti amo anche troppo

Non posso vivere senza il tuo amore

Non posso vivere senza il tuo amore

La mia mente va sempre di fretta

A volte ti amo anche troppo

[Verse]

È uno strano gioco, io e te giochiamo

È una mossa serale, un giorno così caldo

Cercando di mantenermi cool, fisso nella mia testa

Mentre penso a te

Non riesco a fuggire

Io, io, io

Non riesco a fuggire

Io, io, io

[Ritornello]

Non posso vivere senza il tuo amore

Non posso vivere senza il tuo amore

La mia mente va sempre di fretta

A volte ti amo anche troppo

[Verse]

È uno strano gioco, io e te giochiamo

È una mossa serale, un giorno così caldo

Cercando di mantenermi cool, fisso nella mia testa

Mentre penso a te

Non riesco a fuggire

Io, io, io

Non riesco a fuggire

Io, io, io

[Ritornello]

Non posso vivere senza il tuo amore

Non posso vivere senza il tuo amore

La mia mente va sempre di fretta

A volte ti amo anche troppo

Testo di Live Without Your Love di Calvin Harris

[Chorus]

I can’t live without your love

I can’t live without your love

My mind is always in a rush

Sometimes I love you way too much

I can’t live without your love

I can’t live without your love

My mind is always in a rush

Sometimes I love you way too much

[Verse]

It’s a strange game, you and me play

It’s a night move, such a hot day

Tryna keep cool, stuck in my head

Thinking ‘bout you

Just can’t get away

I, I, I

Just can’t get away

I, I, I, I

[Chorus]

I can’t live without your love

I can’t live without your love

My mind is always in a rush

Sometimes I love you way too much



[Verse]

It’s a strange game, you and me play

It’s a night move, such a hot day

Tryna keep cool, stuck in my head

Thinking ‘bout you

Just can’t get away

I, I, I

Just can’t get away

I, I, I, I

[Chorus]

I can’t live without your love

I can’t live without your love

My mind is always in a rush

Sometimes I love you way too much