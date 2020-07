Esce il remix della hit anni Ottanta di Tina Turner “What’s Love Got to Do With It”, un brano uscito nel 1984. La canzone arrivò alla vetta della Billboard Hot 100 e vi rimase per tre settimane, diventando il singolo numero uno della carriera da solista della Turner. Il remix è opera di Kygo, pianista, disc jockey e produttore discografico norvegese.

La nuova versione include anche un nuovo video diretto da Sarah Bahbah, in cui Laura Harrier e Charles Michael Davis, due noti attori statunitense recitano la parte di amanti sfortunati: la loro relazione sembra ben solida in pubblico, ma in privato la coppia ha dei forti problemi emotivi che contaminano la loro relazione, fino all’abbandono di uno dei due protagonisti.

“What’s Love Got to Do With It” è il secondo singolo estratto dall’album Private Dancer del 1984, ed ha il merito di aver contribuito al successo mondiale dell’artista statunitense. La canzone fu premiata con diversi riconoscimenti: tre Grammy Award (“Disco dell’anno”, “Canzone dell’anno” e “Miglior performance femminile pop”), ed un MTV Video Music Award (“Miglior video femminile”). Molti artisti hanno coverizzato il famoso brano di Tina Turner, e naturalmente non mancano delle curiosità a riguardo. Ad esempio, il gruppo inglese Bucks Fizz registrò una versione del brano nel febbraio 1984, ma non fu pubblicato, perché “battuti sul tempo” da Tina Turner. Soltanto anni dopo, nell’album del 2000 Are You Ready? i Bucks Fizz pubblicaro la loro versione. Nel 1996 Warren G registro una versione del brano con Adina Howard che interpreta il ritornello. Nel video compare Jackie Chan.

La canzone uscì all’epoca insieme al video diretto da Mark Robinson, e mostra la Turner camminare lungo una strada in città, alternando alcune sequenze in cui la cantante interpreta il brano.

“Non potrei essere più entusiasta di collaborare con Tina Turner, che è un’icona con cui sono cresciuto. What’s Love Got to Do With It è una delle mie canzoni preferite di sempre, quindi avere la possibilità di rielaborarla è stato un momento molto speciale della mia carriera. Adoro lavorare con voci senza tempo e, sebbene sia difficile preservare elementi della traccia originale e aggiungere il mio tocco, sono estremamente contento di quello che è venuto fuori!” Kygo

Il singolo è stato annunciato su Instagram da Kygo all’inizio di questa settimana ed è la terza volta che il DJ norvegese pubblica un singolo remixato degli anni Ottanta. L’anno scorso, Kygo ha ottenuto un grande successo la sua versione di Higher Love di Whitney Houston, dopo una rielaborazione tropical-house di Sexual Healing di Marvin Gaye nel 2013.

Nel 1993 il titolo della canzone fu usaa per il film della Turner dal titolo omonimo “What’s Love Got to Do with It”, una biografia sulla vita della cantante. Oggi Tina Turner si è definitivamente allontanata dai riflettori, ma sicuramente questa nuova versione del brano le susciterà reazioni positive in ricordo della sua splendida carriera.