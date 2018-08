Bell’acquisto da parte del Torino

Prezioso colpo di mercato effettuato dal Torino che acquisisce le prestazioni sportive di Roberto Soriano, ex centrocampista della Sampdoria, che dopo due stagioni trascorse in Spagna, tra le fila del Villarreal, torna in Italia ed indosserà la gloriosa casacca granata.

Tale operazione si è conclusa attraverso la formula del prestito oneroso fissato a 1 milione di euro, con diritto di riscatto a 14, con il calciatore che nella giornata odierna raggiungerà il capoluogo piemontese per sottoporsi alle consuete visite mediche di rito, apporrà la firma sul contratto e verrà ufficializzato.

Soriano è un ottimo elemento, in grado di svolgere più mansioni.

Oltre ad essere bravo nelle vesti di incontrista, in quanto dotato di un fisico imponente, riesce, altresì, ad essere pungente in zona gol, non disdegnando incursioni offensive negli ultimi sedici metri.

Riavvolgendo il nastro della sua carriera, le pagine migliori le scrisse con addosso la maglia della Sampdoria, con la quale ha disputato cinque stagioni, collezionando complessivamente 145 presenze impreziosite da 18 reti.

Particolarmente brillante il campionato 2014/2015, in cui Soriano inanellò 33 presenze, realizzando 4 gol all’attivo, mettendo in luce prestazioni degne di nota che lo condussero ad indossare la maglia azzurra della Nazionale italiana, oltre che a ricevere l’interessamento di molti club di prima fascia, tra cui il Napoli, società che fu ad un passo dall’ingaggiarlo nelle battute finali della finestra di mercato estiva del 2015.

Nell’estate del 2016, invece, avvenne il trasferimento in Spagna, accasandosi presso la corte del Villarreal.

Con il “sottomarino giallo” fu soddisfacente la prima annata, in cui riuscì a collezionare 43 presenze, tra Liga e coppe, mettendo a segno 11 gol, di tutt’altro tenore, invece, quest’ultima stagione, conclusasi con 21 presenze in campionato e nessuna rete all’attivo.

Soriano, quindi, torna in Italia per rilanciarsi, per donare una sterzata alla sua carriera, con l’obiettivo principale di dare il massimo con addosso la maglia granata, facendo innamorare, attraverso le sue performance, una tifoseria, per antonomasia, calda e passionale, riuscendo, chissà, altresì a riconquistarsi quei colori azzurri indossati in otto occasioni dal 2014 al 2015.

Negli anni precedenti il suo nome balzava in prima pagina agli onori della cronaca del calciomercato, ora il suo appeal si è leggermente affievolito, ma il patron Urbano Cairo ha deciso di porre in essere un tassello fondamentale, facendo leva sulla voglia di riscatto di questo calciatore, classe 1991, capace di fornire verve e frizzantezza all’intera squadra.