Con una settimana di anticipo rispetto alla data di uscita, Taylor Swift ha usato i social media nella giornata di ieri (16 agosto) per condividere la tracklist ufficiale di Lover, il suo 7° album in studio.

Ovviamente troviamo i singoli già usciti nei mesi scorsi e una collaborazione con Dixie Chicks.

Lover uscirà il 23 agosto e vanta una cover color pastello ad opera della fotografa Valheria Rocha. Come al solito, la 29enne ci sorprende sempre quando si entra nel mondo copertine. Ti ricordi quella di Reputation?

Tornando a Lover… l’album presenterà quattro diverse edizioni deluxe, che verranno rilasciate esclusivamente tramite Target. A disposizione ci sarà l’audio delle canzoni, un poster, un libro di testi e altri contenuti esclusivi. Probabilmente in Italia le potremmo acquistare tramite un altro canale. Vi aggiorneremo in seguito.

Per quanto riguarda la tracklist, Lover conterrà anche “ME!“, Il singolo con Brendon Urie, così come “You Need To Calm Down“. Sarà interessante monitorare le vendite di Lover così da capire se riuscirà a superare quelle di Reputation. “ME!” è senza dubbio un singolo di successo, ma non ha raggiunto i risultati di “Look What You Made Me Do” o “Shake It Off“. Tuttavia, le molteplici edizioni deluxe e i bundle aiuteranno il settimo album di Taylor Swift a emergere.

Ora passiamo alle tue impressioni… che ne pensi riguardo a questo nuovo album? Ti piace la cover e la tracklist ti convince?

La tracklist di Lover: