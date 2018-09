La risposta!

Eminem ha creato un diss per Machine Gun Kelly con la canzone Killshot.

Ma facciamo un piccolo passo indietro.

Machine Gun Kelly aveva attaccato duramente Eminem con Rap Devile ora Slim Shady ha risposto alla sua maniera… con la musica, in stile sfida a colpi di microfono alla 8 Mile.

Killshot è stato rilasciato venerdì e oggi (lunedì) il suo audio/video su YouTube è stato visto più di 60 milioni di volte. Mica male!

Chi è il perdente di questa sfida? Machine Gun Kelly ovviamente!

Spero davvero per lui che non si azzardi a rilasciare un’altra traccia perché purtroppo giocherebbe ad armi impari.

Perché qualsiasi canzone deciderà di pubblicare, questa non sarà in grado di eguagliare i risultati di Killshot.

Questa canzone mi ha fatto letteralmente tremare. La produzione è assolutamente gigantesca.

Machine Gun Kelly dovrebbe chiudersi in casa per alcune settimane o mesi. È stato distrutto da Eminem.

Cos’ha detto Eminem per sfottere MGK? Ha preso in giro la sua pettinatura, ha detto che gli ha costruito una carriera in modo da poterla distruggere dopo. Eminem ha poi menzionato le sue vendite di molto superiori a quelle di Machine ed ha riso alla Kelly e lo ha paragonato a Taylor Swift e Iggy Azalea.

Come si suol dire, una sculacciata sonora e dritto a casa.

Chissà se ci sarà un’altra risposta ma a mio avviso Machine Gun Kelly ha capito la lezione… meglio non svegliare il gigante che dorme.

Bye Bye Machine!

Traduzione di Killshot di Eminem

Suoni come uno stronzo, stronzo

Chiudi quella cazzo di bocca!

quando i tuoi fan diventano i tuoi nemici

Hai finito?

Cazzo, la tua barba è strana

Va bene

stai urlando al microfono, tu-barba-strana

Lo facciamo una sola volta

Stai urlando al microfono,la tua barba è strana,

perché urli al microfono?

Rihanna mi ha appena mandato un messaggio [dicendomi]

che la scorsa notte le ho lasciato dei succhiotti sul collo

Aspetta, mi hai appena dissato? Sono perplesso

insultandomi su un verso e complimentandoti in quello successivo, dannazione

mi dispiace davvero che tu voglia che io abbia un infarto

stavo guardando 8 Mile sul mio Nordic Track

e ho realizzato che mi sono dimenticato di richiamarti

eccoti l’autografo per tua figlia, l’ho firmato su un cappellino Starter

Stan, Stan, figliolo, ascolta, amico, papà non è arrabbiato

Ma come cazzo fai a sceglierti il nome [d’arte] di una maledetta pistola e avere un codino da uomo?

Il gigante si è svegliato, occhi aperti, innegabile

Sei solo fumo, hai alimentato il fuoco

Dici di avermi inflitto un colpo mortale, ma mi hai solo sfiorato

Io dico: una chiamata alla Interscope e tu diventi come Swayze

la tua risposta ha fatto gridare alla gente “Woo!”

quindi, prima che tu muoia, vediamo chi tra i due riesce ad affossare l’altro

con le tue stupide battute (Slim sei vecchio)

Kelly, ooh, ma ho 45 anni e sto comunque vendendo più di te

a 29 [anni] avevo tre album che avevano fatto il botto

ora parliamo di qualcosa che non faccio davvero mai

andare nella bocca della figlia di qualcuno per rubarle il cibo

ma tu sei una fottutissima talpa, e ora ti costruirò addosso una montagna, woo!

Troia, rilassati, ti comporti come se avessi messo la canna di metallo fin dentro il mio midollo osseo

Pistola? scommetto che tu non sei nemmeno un arco e una freccia

Quindi mi arriverai addosso come una bolletta telefonica, spruzzando vernice?

giochi a fare il morto, questa è l’unica volta in cui riesci a stare fermo (stai su)

stai mangiando cereali o fiocchi d’avena?

che cazzo c’è nella tazza, latte? Wheaties o Cheerios?

perché io ci cago dentro [nella tazza], Kelly, ho bisogno di leggere qualcosa

…dizionario…

Yo Slim, i tuoi ultimi quattro album hanno fatto schifo

torna a Recovery, oh accidenti, quello era tre album fa

Che cos’è che dici? Oops, cerca di conoscere i fatti prima di prendertela con me, coglioncello

Lusso, oh, sei al verde, stronzo?

sì, avevo abbastanza soldi nel 2002

per bruciarli di fronte a te, puttana

Il me giovane? No, tu sei la mia brutta copia

E’ divertente, ma è la pura verità

Preferirei essere il me di 80 anni che non il te di 20 anni

E quando diventerò vecchio riuscirò

ancora a riempire un’intera pagina con la rabbia di un ragazzino di 10 anni

Ho più fans di te nella tua stessa città, bambinetto

Vai a giocare, mi sento come se stessi facendo da babysitter a Lil Tay

Hai avuto l’okay di Diddy e così stai passando tutta

la giornata a girare un video per scavare la tua cazzo di tomba

Ti ho distrutto al tuo stesso gioco [**], sono il migliore di tutti i tempi

Non sei mai stato su nessuna lista, vicino a nessun Biggie, a nessun Jay

sei simile a Taylor Swift, o a quella zoccola di Iggy, stai davvero per sfondare,

Kelly metteranno il tuo cazzo di nome

vicino a quello di Ja, vicino a quello di Benzino, muori, figlio di puttana!

Proprio come l’ultimo pezzo di merda che ha detto il nome di Hailie invano

Cervello alieno, tu sei un satanista (Sì)

I miei flop sono le tue maggior hits

Il [rap] game è di nuovo mio e non è proprio cambiato nulla se non i locks

Quindi, prima di distruggere questo stronzo, mwah, do un bacio a Jade

Mi son dovuto svegliare il giorno del Labor Day con questa merda (ma che cazzo?!)

Essere preso di mira per la mia ricchezza da un coglione che usa il mio nome per fare clickbait

In uno stato di grazia perchè ho detto il suo cazzo di nome

Adesso devo controbattere, prendi la mira, si, stronzo, stappa lo champagne anche per questa!

E’ il tuo momento, questo è il massimo che potrai mai essere, quindi divertiti

Ho dovuto darti una carriera per poterla distruggere

Iniezione letale, vai a dormire 2 metri sotto terra

Ti darò una B per lo sforzo, ma se fossi alto un metro,

mi guarderesti comunque dal basso verso l’alto, e per la cronaca

succhieresti un cazzo per essere il fottuto me per un secondo

Leccando le palle per essere sul mio canale

Daresti la vita per essere solidificato

Questa fottuta merda è come Rambo quando non ha più pallottole

Quindi a che cazzo serve una cazzo di pistola quando non ha più munizioni?

Ne ho abbastanza di questi mumble rappers tatuati

Come cazzo potremmo mai batterci io e te?

Dovrebbe scoparsi Kim nella mia camicia di flanella

Gli darei i miei sandali

Perchè sa che finchè sono Shady dovrà vivere nella mia ombra

Estenuante, lascio andare i miei discendenti

come la canna di un fucile, stronzo, levati di dosso!

Ci balli intorno come un cazzo di sombrero, lo vediamo tutti

Sei un cazzo di stizzito perché le palle del piccolo Gerald sono dentro Halsey

Il tuo maglione rosso, la tua giacca di pelle nera

Ti vesti meglio, ma io rappo meglio

Era una minaccia di morte o una lettera d’amore?

Piccolo stuzzicadenti bianco

Pensi che sia per quello screen, è solo che non mi piaci, cazzone

grazie per avermi dissato

ora ho una scusa al microfono per scrivere Not Alike

ma davvero, non mi interessa chi ha ragione

stai perdendo la lotta che hai messo su

chi altro lo vuole, Kells?

tentativi falliti, Budden, sconfitte

fottuti chiodi morbidi come Cottonelle in queste bare

Colpo mortale, non fallirò, sono ancora col Dottore

ma il capo di questo idiota prende le pillole e gli dice che ha delle abilità

Ma, Kells, il giorno in cui butti fuori una hit è

il giorno in cui Diddy ammette che ha buttato

fuori il colpo che ha fatto uccidere Pac, ah!

Sono stanco del fatto che tu sia ridicolo

e ancora usi quel fottuto AutoTune,

quindi parliamone (parliamone)

sono stanco della tua bocca da mumble rap

Hai bisogno di toglierti il cazzo dalla bocca

prima che possiamo discuterne (discuterne)

Sono disgustato dai tuo capelli biondi e dagli orecchini

solo perché ti guardi allo specchio e

pensi di essere Marshall Mathers (Marshall Mathers)

Ma non significa che tu lo sia, non lo sei per nulla

quindi lascia il mio cazzo nella tua bocca e

tieni fuori mia figlia [da essa]

Tu fottuto…oh

e sto solo scherzando, Diddy,

sai che ti voglio bene

Testo di Killshot di Eminem

You sound like a bitch, bitch

Shut the fuck up

When your fans become your haters

You done?

Fuck, your beard’s weird

Alright

You yellin’ at the mic, you weird beard

We doin’ this once

You yellin’ at the mic, your beard’s weird, why you yellin’ at the mic?

Rihanna just hit me on the text

Last night I left hickeys on her neck

Wait, you just dissed me? I’m perplexed

Insult me in a line, compliment me on the next, damn

I’m really sorry you want me to have a heart attack

Was watchin’ 8 Mile on my NordicTrack

Realized I forgot to call you back

Here’s that autograph for your daughter, I wrote it on a Starter cap

Stan, Stan, son, listen, man, Dad isn’t mad

But how you gonna name yourself after a damn gun and have a man bun?

The giant’s woke, eyes open, undeniable

Supplyin’ smoke, got the fire stoked

Say you got me in a scope, but you grazed me

I say one call to Interscope and you’re Swayze

Your reply got the crowd yelling, “Woo”

So before you die let’s see who can out-petty who

With your corny lines (Slim, you’re old)

Ow, Kelly, ooh, but I’m 45 and I’m still outselling you

By 29 I had three albums that had blew

Now let’s talk about somethin’ I don’t really do

Go in someone’s daughter’s mouth stealin’ food

But you’re a fuckin’ mole hill, now I’ma make a mountain out of you, woo!

Ho, chill, actin’ like you put the chrome barrel to my bone marrow

Gunner? bitch, you ain’t a bow and arrow

Say you’ll run up on me like a phone bill, sprayin’ lead (brrt)

Playin’ dead, that’s the only time you hold still (hold up)

Are you eating cereal… or oatmeal?

What the fuck’s in the bowl, milk? Wheaties or Cheerios?

‘Cause I’m takin’ a shit in ‘em, Kelly, I need reading material

…Dictionary…

Yo Slim, your last four albums sucked

Go back to Recovery, oh shoot, that was three albums ago

What do you know? Oops, know your facts before you come at me, lil’ goof

Luxury, oh, you broke, bitch?

Yeah, I had enough money in ’02

To burn it in front of you, ho

Younger me? No, you’re the whack me

It’s funny, but so true

I’d rather be 80-year-old me than 20-year-old you

‘Til I’m hitting old age still can fill a whole page with a ten-year-old’s rage

Got more fans than you in your own city, lil’ kiddy

Go play, feel like I’m babysitting Lil Tay

Got the Diddy okay so you spent your whole day

Shootin’ a video just to fuckin’ dig your own grave

Got you at your own wake, I’m the billy goat

You ain’t never made a list next to no Biggie, no Jay

Next to Taylor Swift, and that Iggy ho, you about to really blow

Kelly, they’ll be putting your name

Next to Ja, next to Benzino, die, motherfucker

Like the last motherfucker sayin’ Hailie in vain

Alien brain, you Satanist (yeah)

My biggest flops are your greatest hits

The game’s mine again and ain’t nothin’ changed but the locks

So before I slay this bitch, mwah, give Jade a kiss

Gotta wake up Labor Day to this (the fuck?)

Bein’ rich-shamed by some prick usin’ my name for clickbait

In a state of bliss ‘cause I said his goddamn name

Now I gotta cock back, aim, yeah, bitch, pop champagne to this (pop)

It’s your moment, this is it

As big as you’re gonna get, so enjoy it

Had to give you a career to destroy it

Lethal injection, go to sleep six feet deep

I’ll give you a B for the effort, but if I was three

Foot 11, you’d look up to me, and for the record

You would suck a dick to fuckin’ be me for a second

Lick a ballsack to get on my channel

Give your life to be as solidified

This mothafuckin’ shit is like Rambo when he’s out of bullets

So what good is a fuckin’ machine gun when it’s out of ammo?

Had enough of this tatted-up mumble rapper

How the fuck can him and I battle?

He’ll have to fuck Kim in my flannel

I’ll give him my sandals

‘Cause he knows long as I’m Shady, he’s gon’ have to live in my shadow

Exhausting, letting off on my offspring

Like a gun barrel, bitch, get off me

You dance around it like a sombrero, we can all see

You’re fuckin’ salty ‘cause Young Gerald’s balls-deep inside of Halsey

Your red sweater, your black leather

You dress better, I rap better

That a death threat or a love letter?

Little white toothpick

Thinks it’s over a pic, I just don’t like you, prick

Thanks for dissing me

Now I had an excuse on the mic to write “Not Alike”

But really, I don’t care who’s in the right

But you’re losin’ the fight you picked

Who else want it, Kells?

Attempt fails, Budden, L’s

Fuckin’ nails in these coffins as soft as Cottonelle

Killshot, I will not fail, I’m with the Doc still

But this idiot’s boss pops pills and tells him he’s got skills

But Kells, the day you put out a hit’s the day Diddy admits

That he put the hit out that got Pac killed, ah

I’m sick of you bein’ whack

And still usin’ that mothafuckin’ AutoTune, so let’s talk about it (let’s talk about it)

I’m sick of your mumble rap mouth

Need to get the cock up out it before we can even talk about it (talk about it)

I’m sick of your blonde hair and earrings

Just ‘cause you look in the mirror and think that you’re Marshall Mathers (Marshall Mathers)

Don’t mean you are, and you’re not about it

So just leave my dick in your mouth, and keep my daughter out it

You fuckin’… oh

And I’m just playin’, Diddy, you know I love you