Grande novità per il cinema in territorio italiano: dopo la fine della75ªMostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia, che ha premiato con il Leone d’oro il film Roma di Alfonso Cuaròn, ci si prepara immediatamente agli Oscar 2019.

21 i film,iscritti alla selezione per individuare ilcandidato italianoper la sezione “miglior film in lingua straniera”.

Le pellicole sono state distribuite nelle sale italiane tra il 1° ottobre 2017 e il 20 settembre 2018; saranno valutate dalla commissione preposta presso l’ANICA(Associazione Nazionale Industrie Cinematografiche Audiovisive Multimediali) su richiesta dell’Academy Awards.

Ecco la lista completa con i 21 film che aspirano a una nomination agli Oscar 2019:

• A casa tutti benedi Gabriele Muccino

• Cainadi Stefano Amatucci

• Come un gatto in tangenzialedi Riccardo Milani

• Dogmandi Matteo Garrone

• Dove non ho mai abitatodi Paolo Franchi

• L’esododi Ciro Formisano

• L’età imperfettadi Ulisse Lendaro

• Il figlio sospesodi Egidio Termine

• Lazzaro felicedi Alice Rohrwacher

• Manueldi Dario Albertini

• Napoli velatadi Ferzan Ozpetek

• Nome di donnadi Marco Tullio Giordana

• Quanto bastadi Francesco Falaschi

• La ragazza nella nebbiadi Donato Carrisi

• Riccardo va all’infernodi Roberta Torre

• Sembra mio figliodi Costanza Quatriglio

• Una storia senza nomedi Roberto Andò

• Sulla mia pelledi Alessio Cremonini

• La terra dell’abbastanzadi Damiano e Fabio D’Innocenzo

• The placedi Paolo Genovese

• Tito e gli alienidi Paola Randi

Tra i registi di maggior spicco ricordiamoFerzan Ozpetek, Paolo Genovese e Gabriele Muccino, apprezzati dalla critica italiana e non solo.

Tra i titoli invece ricordiamo la recensione a The Place, già presente nel nostro sito:

La misteriosa storia di un uomo che può far avverare i desideri di tutti. In cambio però bisogna far qualcosa di terribile. Fin dove saremmo disposti a spingerci?

Quali di questi film riuscirà a concorrere al festival cinematografico più atteso dell’anno? Lo scopriremo presto.