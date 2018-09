Reso noto oggi il nuovo trailer de “Il Ritorno di Mary Poppins“, un film targato Disney e atteso per il prossimo periodo natalizio. Le immagini che ci vengono regalate nel trailer sono quanto di più magico e spettacolare ci si possa aspettare.

Per chi come me ha amato il vecchio film di Mary Poppins (quello del 1964 con Julie Andrews e Dick Van Dyke) questo sequel sembra non avere nulla da invidiargli. Mi sono emozionata nel guardarlo e penso possa emozionare tutti coloro che da bambini hanno sognato con Mary Poppins.

Il Trailer ufficiale dura poco meno di 2 minuti e mezzo, e dopo averci mostrato l’arrivo di Mary, ci lancia in un vero sogno ad occhi aperti. La magia di Mary di trasportare tutti in un mondo di colorata e sfavillante fantasia, si ripete dopo tutti questi anni, riportandoci tutti indietro nel tempo.

La trama del film

Il questo sequel ritroviamo quelli che abbiamo conosciuto come Jane e Michael Banks ormai adulti. La storia infatti è ambientata a Londra nel 1930, durante gli anni della Depressione. Troveremo quindi Michael cresciuto e padre di 3 bambini, e saranno loro questa volta i protagonisti della storia insieme alla magica Mary Poppins.

Il Cast

Il film, diretto da Rob Marshall, vede nel cast i nomi di Emily Blunt, Lin-Manuel Miranda, Meryl Streep, Ben Whishaw, Emily Mortimer, Julie WalterseColin Firth

La data d’uscita del film è quella del 19 dicembre 2018.