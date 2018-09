Un primo sguardo sul Joaquin Phenix nei panni di Joker, uno scatto regalatoci dal regista Todd Phillips, colui che dirigerà la crime story che ci racconta le origini del nemico numero uno di Batman.

L’attore Joaquin Phoenix, scelto dallo stesso regista per la parte di Joker, ci viene mostrato in un primo piano in camicia e giacca. L’immagine, condivisa su Instagram e che vi mostriamo qui sotto, è molto lontana dal personaggio “da fumetto” che siamo abituati a vedere nei film della DC Comics. Questo perché il film sulle origini di Joker vuole mostrarci il lato più umano, le origini della follia criminale.

Sotto la foto condivisa dal regista appare una sola parola “Arthur”, probabile riferimento a quello che dovrebbe essere il vero nome di Joker, ossia Arthur Fleck.

Visualizza questo post su Instagram Arthur. Un post condiviso da Todd Phillips (@toddphillips1) in data: Set 16, 2018 at 12:12 PDT



Della trama non abbiamo molti dettagli, sappiamo soltanto che ci verrà mostrato Joker prima di diventare il super cattivo che tutti conosciamo. Uno sguardo interessante che promette molto bene.

Il film arriverà nelle sale cinematografiche nel 2019. Intanto godiamoci questa prima foto e iniziamo a fantasticare!