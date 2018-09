Ore di paura per i Negramaro e in particolar modo per il chitarrista del gruppo, Emanuele Spedicato, che in seguito ad un malore è stato ricoverato d’urgenza nell’ospedale Vito Fazzi di Lecce. Ad accorgersi del malore è stata Clio, la moglie del musicista, che ha trovato l’uomo a bordo piscina nella sua casa in Salento e ha subito allertato i soccorsi del 118.

Le condizioni di Lele

Il primo bollettino medico, proveniente dall’ospedale di Lecce, non chiarisce bene le attuali condizioni di Lele, e proprio per questo ci lascia pieni di angosce e preoccupazioni. Ecco quanto rilasciato dal Vito Fazzi:

Emanuele Spedicato, chitarrista dei Negramaro, è ricoverato nella Rianimazione dell’Ospedale “Vito Fazzi” di Lecce. Il paziente è giunto in Pronto Soccorso questa mattina, trasportato da un’ambulanza del 118, dopo aver accusato un malore. I medici lo hanno immediatamente sottoposto ad una serie di esami diagnostici e, successivamente, ne hanno disposto il ricovero nel reparto di Rianimazione, dove è costantemente monitorato. Il quadro clinico presentato dal paziente non permette di sciogliere la prognosi, che resta riservata.

Il messaggio diramato dai Negramaro, sui loro social ufficiali, è di essere vicini con il pensiero al povero Emanuele Spedicato, per tutti sempicemente Lele.

Pensate forte forte al nostro Lele! Fortissimo. — negramaro (@Negramaro) 17 settembre 2018

Chi è Emanuele Spedicato?

Emanuele Spedicato, 37enne, nato a Veglie in provincia di Lecce, fa parte dei Negramaro sin dall’inizio della loro carriera musicale tra la fine degli anni ’90 e l’inizio dei 2000. Insieme a Giuliano Sangiorgi (voce del gruppo), Ermanno Carlà (basso), Danilo Tasco (batteria), Andrea Mariano (pianoforte) e Andrea De Rocco (campionatore), formano oggi una delle band più amate ed ascoltate d’Italia.

Da poco Emanuele aveva annunciato l’arrivo del suo primogenito (così come Sangiorgi), da sua moglie Clio. I due si sono sposati nell’ottobre del 2017.

I pensieri dal mondo della musica

Tantissimi i messaggi anche dal mondo della musica, artisti e musicisti che stanno dimostrando la loro vicinanza con parole di conforto e speranza. Primo tra tutti Jovanotti, che ha collaborato con i Negramaro in diverse occasioni; poi ancora Alessandra Amoroso, Fiorella Mannoia, Noemi, Elisa, Giorgia, Ermal Meta, Fiorello, Emma Marrone e tanti altri. Tutta la musica si stringe intorno a Emanuele Spedicato e ai Negramaro al grido di “Forza Lele!”.

Anche noi ci uniamo all’abbraccio virtuale di tutti gli amici e fan, e auguriamo a Lele una pronta guarigione.