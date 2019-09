I draghi non hanno smesso di solcare i cieli di Westeros: la HBO ha recentemente confermato di essere in trattative per la creazione di una serie prequel di “Game of Thrones“, basata sulla saga di George R. R. Martin Fire & Blood, molto vicina alla famigerata saga A Song of Ice and Fire, interamente basato su Casa Targaryen.

La saga Fire & Blood tocca la genealogia dei precedenti sovrani del Trono di Spade, tra cui Aegon il Conquistatore di casa Targaryen, il primo a regnare su Westeros; poi, tra gli altri, Aegon Dragonbane – entrambi antenati di Viserys (Harry Lloyd), Daenarys (Emilia Clarke), e Jon Snow (Kit Harington).

Creato da D.B. Weiss e David Benioff, Game of Thrones è arrivato alla sua epica stagione finale proprio quest’anno, con un sorprendente traguardo di ben 32 nomination agli Emmy Awards.

Un vero e proprio trionfo per Kit Harrington, colleghi e la crew che ha lavorato allo show, nominati in diverse categorie; nomination che hanno creato reazioni miste da parte del pubblico in seguito al finale dell’ottava stagione.

Una scena dall’ultima stagione di GOT, che ha suscitato opinioni miste da parte del pubblico

Sviluppato da Martin e l‘executive producer Ryan Condal, il pilot si svolgerà 300 anni prima agli eventi di Game of Thrones. Questo non sarà inoltre l’ultimo sequel sviluppato da HBO, secondo lo stesso Martin che attraverso il suo blog ha fatto sapere che verranno sviluppate anche altre serie su altri libri.

La HBO ha originariamente annunciato ben cinque spin-off, ma l’unico che per ora è confermato e attualmente in sviluppo è quello ambientato mille anni prima la serie originale, con Naomi Watts nel ruolo di protagonista. Si concentrerà su quella che Martin descrive come “La Notte più Lunga” – un evento di terrore che si è riversato su tutta Westeros.

Esplorerà anche l’origine dei White Walkers, i misteri di Essos e le origini di Casa Stark.

Uniranno le forze alla Watts nella serie Josh Whitehouse, Miranda Richardson, Naomi Ackie, Denise Gough e Jamie Campbell Bower. Jane Goldman sarà la showrunner, collaborando alla sua creazione con Martin, mentre S.J. Clarkson sarà il regista del pilot e il suo produttore esecutivo.

Emozionati per queste notizie a tema Game of Thrones? Cosa sperate di vedere nel prequel incentrato su Casa Targaryen? Fatemi sapere nei commenti!