Le sorelle Halliwell di Streghe si riuniscono, anche se le circostanze sono molto particolari. Le attrici Alyssa Milano e Holly Marie Combs infatti, appariranno di nuovo insieme su di un set, e sarà quello della serie tv Grey’s Anatomy.

ABC dà spazio alla nostalgia: il ritorno delle sorelle Halliwell

Parte proprio dalla ABC l’iniziativa, per i primi giorni di ottobre, di riunire i cast di diversi prodotti televisivi retrò, dalle serie tv ai programmi. L’iniziativa, chiamata “Cast From The Past Week” riporterà sul set anche le sorelle Halliwell.

Anche in questo caso, le attrici che conosciamo molto bene come Phoebe e Piper Halliwell, saranno due sorelle e saranno presenti in un episodio speciale di Grey’s Anatomy.

L’episodio in questione vedrà i personaggi di Milano e Combs decidere se staccare o meno i macchinari che tengono in vita la loro terza sorella che ha subito un grave incidente.

La loro apparizione in Grey’s Anatomy vedrà anche il riunirsi con gli ex produttori esecutivi di Streghe Krista Vernoff e Andy Reaser.

Un’occasione davvero molto speciale per tutti i fan di Streghe, che avranno l’opportunità di rivedere insieme due delle sorelle Halliwell, il fantastico Trio di Streghe.

Sempre più spesso, di questi tempi, ci si culla in un enorme effetto nostalgia, che ci fa riaffiorare ricordi e sentimenti legati alle serie tv della nostra adolescenza. Una bella iniziativa di ABC, che tocca le emozioni di tutti noi.