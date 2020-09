Con l’ultima stagione della serie Netflix “Baby” è arrivato anche il nuovo singolo di Achille Lauro “Maleducata”

Il trailer della terza e ultima stagione della serie Netflix “Baby” aveva preannunciato l’arrivo di un brano inedito di Achille Lauro, “Maleducata“, che avrebbe fatto parte della colonna sonora. Da ieri, 16 settembre, è stato possibile guardare in streaming gli ultimi episodi della serie e da oggi è possibile ascoltare su tutte le piattaforme digitali il nuovo singolo.

Accompagnato da alcuni scatti fotografici che ritraggono il cantante attraversare la linea che spesso vuole separare di netto un uomo dalla sua femminilità, Lauro si mostra con un paio di lunghi guanti rossi, un rossetto altrettanto fiammante, abito nero e calze a rete. Alcuni hanno paragonato il servizio fotografico al contesto del Rocky Horror Picture Show.

Il brano che fa da sfondo alle vicende di Chiara e Ludovica nella serie Netflix è un richiamo al punk-rock e descrive un amore folle nel quale la donna calpesta e ferisce il suo amato che prova quasi piacere a lasciarglielo fare.

Sì ti voglio sempre così, davvero

Fammi male ora che sto qui con te

Sì l’amore uccide sei il mio sicario

Vai ti voglio sempre così

Maleducata

Achille Lauro ha eseguito per la prima volta “Maleducata” in occasione del party di presentazione della serie nel quale sono stati intervistati gli attori protagonisti. Eccone un’anteprima al termine del video:

Il singolo sarà uno dei brani inediti contenuti nel nuovo disco in uscita il 25 settembre “1969 – Achille Idol Rebirth“. Si tratta di una riedizione del suo ultimo album “1969“. All’interno ci saranno i singoli “Me Ne Frego“, “16 Marzo” e il successo estivo “Bam Bam Twist“. Ma non solo, anche il duetto con Fiorella Mannoia alla quale si è affiancato per una nuova versione di “C’est La Vie“.

Testo di Maleducata di Achille Lauro

Si, voglio una stupida sigaretta

Si, sono una stupida coniglietta

Lascia quel cervello nella mia cameretta

Si, sono cresciuto, si, dentro una gabbietta

Quando esco metto sempre una passata di smalto

Oh mio Dio, ‘sto cesso è pieno di borotalco

E tu ti stai truccando come una ballerina

Stai bevendo un tè speciale con la tua amica

Oh si, si, ti voglio sempre così

Si, ti voglio sempre così

Si, ti voglio sempre così

Si, ti voglio sempre così

Sì, ti voglio sempre così, davvero

Fammi male ora che sto qui con te

Sì, l’amore uccide, sei il mio sicario

Vai, ti voglio sempre così: maleducata

Ti voglio sempre così

Ti voglio sempre così

Si, sono una stupida bambolina

Si, ti prego affogami nella tua piscina

Le regalo il cuore, si, così lo cucina

Strappa la mia pelle, si, mettila in vetrina

Scattami una foto, si, sono una modella

Sfila sul mio corpo, si, come in passerella

Di notte vanitosa e di mattina aggressiva

Di giorno una monella e una bambina cattiva

Si, cose da femmina

Ti voglio sempre così

Cose da femmina

Oh mio Dio

Cose da femmina

Ti voglio sempre così

Cose da femmina

Sì, ti voglio sempre così, davvero

Fammi male ora che sto qui con te

Sì, l’amore uccide, sei il mio sicario

Vai, ti voglio sempre così: maleducata

Sì, ti voglio sempre così: maleducata

Fammi male ora che sto qui, maleducata

Sì, l’amore uccide, sei il mio sicario

Vai, ti voglio sempre così

Scoiattolina sexy

Toglimi gli indumenti, olè

No, non vado bene a scuola

Niente patente

Ti sto spogliando in bagno, si, ripetente

Oh si, si

Ti voglio sempre così

Oh mio Dio

Ti voglio sempre così

Ti voglio sempre così