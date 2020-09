Qualcuno potrebbe dire “sputare nel piatto in cui si è mangiato”

Quando gli attori dicono di sì a un ruolo, purtroppo questo a volte segna loro in maniera indelebile. Pensiamo a Jennifer Aniston, che anche se nella sua vita ha interpretato moltissimi ruoli per tutti rimarrà sempre la frizzante Rachel Green. Oppure ancora Robert Pattinson, costretto a vivere nelle orme del vampiro centenario Edward Cullen, o ancora Daniel Radcliffe, che ricorderemo per sempre come il mago più amato di tutti i tempi Harry Potter.

Alcuni attori interpretano un ruolo iconico per così tanti anni che è difficile riuscire a vederli in una veste diversa. Oggi però vedremo insieme a quali attori questa cosa proprio non riesce ad andare giù.

Certo, come fan non è bellissimo sentirsi dire che il nostro attore dei sogni non ama particolarmente la parte che sta interpretando. Dobbiamo però anche cercare di capire che anche gli attori sono persone e come ognuno di noi è giusto abbiano delle preferenze, e di conseguenza amino – od odino – un personaggio che sono costretti ad interpretare.

Difficile è capire se questi attori di per se odino il personaggio da loro interpretato o più il fatto che questo li avrebbe segnati per tutta la vita.

Che tutto questo sia un po’ il sinonimo di sputare nel piatto in cui si è mangiato? Bisogna riconoscere che molte celebrità sono infatti diventate famose proprio grazie ai ruoli che hanno odiato.

Vedere alcuni di loro probabilmente vi scioccherà, ma ecco le celebrità che nel corso degli anni hanno odiato i ruoli famosi che hanno interpretato.

Penn Badgley, “You”

Penn Badgley è Joe nella serie TV Netflix “You”

Penn Badgley ha la fortuna – o sfortuna, nel caso specifico della serie “You” – di avere un viso pulitissimo da bravo ragazzo che fa a pugni nella maniera più assoluta con il personaggio che interpreta, Joe. Joe è un ragazzo estremamente disturbato e pericoloso, chi ha visto la serie Netflix sa bene di cosa parlo. Badgley è perfettamente consapevole della persona che interpreta e nelle sue interviste non ha mai negato di disprezzare le scelte del suo personaggio:

“Joe si continua a ripetere, ‘Se solo potessi mostrare a tutti ci sono davvero’. Fino a quel momento non c’è mai riuscito…poi improvvisamente riesce a farcela, e poi rovina tutto quanto facendo qualcosa di orribile. E io mi ritrovo a pensare ‘Joe, non ti ho mai odiato così tanto! Non ti ho mai odiato così tanto”. Penn Badgley

Robert Pattinson, “Twilight”

Nella saga “Twilight” Robert Pattinson interpreta il vampiro Edward Cullen

Anche se in particolar modo nell’ultimo periodo lo abbiamo visto interpretare una discreta quantità di ruoli diversi, Robert Pattinson sarà conosciuto sempre per aver interpretato il vampiro centenario Edward Cullen nella saga cinematografica “Twilight”. Un po’ come una seconda pelle…che però non luccica affatto.

Sì, perché ormai è da anni che Pattinson ha palesato il suo odio nei confronti non solo del personaggio interpretato, ma dell’intero franchise. Non ci stupiamo dunque che negli anni Pattinson abbia voluto mettersi alla prova ricercando ruoli sempre nuovi e diversi, a partire dall’interpretare Batman nell’attesa pellicola in uscita nel 2021.

“Edward è la persona più ridicola…più leggevo il copione, più mi ritrovavo a pensare che odiavo quel personaggio! Senza contare che si tratta di un vampiro vergine di 108 anni, quindi da quel punto di vista ci sono dei problemi.” Robert Pattinson

Kate Winslet, “Titanic”

Nel film “Titanic”, Kate Winslet è Rose

Possiamo dire che Kate Winslet sia conosciuta per un’ampia rosa di ruoli famosi, ma il più iconico di tutti rimarrà sempre quello di Rose nel film “Titanic”, di James Cameron. L’attrice ha espresso però in numerose occasioni che non ama riguardare le sue performance, ma più di tutto non riesce a sopportare proprio come ha recitato nel film “Titanic”. In una recente intervista con Telegraph, l’attrice avrebbe detto: “Quando mi rivedo in Titanic sono tipo, oh Dio, voglio rifare quel film”.

Blake Lively, “Gossip Girl”

Blake Lively veste i panni di Serena Van Der Woodsen nella serie TV “Gossip Girl”

Blake Lively è forse la perfetta definizione dell’essere conosciuti per il proprio ruolo più iconico: quando la vediamo c’è solo una persona che ci viene in mente, e cioè Serena Van der Woodsen di “Gossip Girl”. Nonostante lo show fosse amatissimo, la Lively non ha dei bellissimi ricordi legati al suo personaggio:

“Non sono estremamente fiera di una persona che ha dato a qualcuno della cocaina che poi ha causato un overdose, che ha sparato a qualcuno e che è andata a letto con il ragazzo di un’altra”, avrebbe detto l’attrice.

Sarah Jessica Parker, “Sex and the City”

In “Sex and the city” Sarah Jessica Parker è Carrie Bradhaw

Non è che di per sé Sarah Jessica Parker odi Carrie Bradshaw, personaggio da lei interpretato nell’iconica serie “Sex and the city”. Il problema principale SJP ce l’ha con il secondo film, che a detta sua “ha fallito per ovvi motivi”, come dichiarato in un’intervista.

Shailene Woodley, “La vita segreta di una teenager americana”

Shailene Woodley è Eve ne “La vita segreta di una teenager americana”

Di difetti “La vita segreta di una teenager americana” ne ha parecchi – come ogni show, d’altronde – ma sapete chi più di tutti non riusciva a sopportarlo? Proprio Shailene Woodley, che verso la fine della serie ha ammesso di non essere d’accordo con alcune scelte prese nello show e che queste andavano contro i suoi principi morali.

Zac Efron, “High School Musical”

Zac Efron interpreta Troy Bolton in “High School Musical”

Immagino sia scioccante per tutti i suoi fan scoprire che Zac Efron non ami particolarmente il personaggio che ha interpretato in “High School Musical”, Troy Bolton. In un’intervista con “Men’s Fitness” una volta ha infatti dichiarato che Troy non fosse altro che “un ragazzino che ha fatto delle cose fighe con delle persone fighe, ma che alla fine rimaneva solo un fottu*o ragazzino delle scuole superiori”.

Zac, questa è una pugnalata al cuore!

Daniel Radcliffe, “Harry Potter”

Daniel Radcliffe è Harry Potter…o Harry Potter è Daniel Radcliffe?

Per ultimo ma non ultimo, Daniel Radcliffe, conosciuto maggiormente per aver interpretato il ruolo del maghetto di Harry Potter. Diciamo che forse ancora più di altri Radcliffe non ha scampo: agli occhi di chiunque rimarrà sempre “il ragazzo che è sopravvissuto”, e sicuramente questo non è sempre un peso facile da sopportare, soprattutto quando si devono intraprendere nuovi ruoli. Non disperate: in realtà Daniel non ha mai detto di odiare il suo personaggio, piuttosto del modo in cui lo ha interpretato nel film “Harry Potter e Il Principe Mezzosangue”.