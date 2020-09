Tutto quasi pronto per la Festa del Cinema di Roma 2020, la 15 esima edizione che quest’anno come film d’apertura propone Soul, la nuova pellicola Disney Pixar. Un film che parla di sogni e di spiritualità, un segnale di speranza in questo periodo che ci vede, a livello globale, in una situazione critica e opprimente.

Il film Soul, diretto da Pete Docter aprirà quindi questa edizione della Festa del Cinema, che si terrà a Roma dal 15 al 25 ottobre, sempre nella loction dell’Auditorium Parco della Musica.

La trama di Soul, film d’apertura della Festa del Cinema di Roma 2020

Il protagonista del film Soul è Joe Gardner un insegnante di musica di una scuola media che ha come grande sogno quello di potersi esibire in un rinomato locale jazz di New York.

Proprio nel momento in cui la sua più grande aspirazione sta per compiersi, un inaspettato colpo di scena scombina tutti i suoi piani, e lo trascina in un mondo molto diverso, o meglio, gli apre gli occhi sulla vera essenza del mondo, delle persone, delle passioni e dei sogni.

Nel film non mancheranno nomim d’eccezione per quanto riguarda il cast di voci e la colonna sonora. A dare voce al protagonista Joe, infatti, ci sarà l’attore Jamie Foxx. Accanto a lui troveremo anche l’attrice Tina Fey nel ruolo di 22.

Per quanto riguarda le musiche, il musicista Jon Batiste ha creato delle composizioni jazz originali proprio per Soul, e i premi Oscar Trent Reznor e Atticus Ross (The Social Network) hanno scritto l’intera colonna sonora del film.

Un ottimo inizio per la Festa del Cinema di Roma 2020, che anche quest’anno si appresta a portare nella capitale il buon cinema, dedicato al pubblico e agli appassionati della settima arte. Con Soul come film d’apertura, il festival ci pare partire proprio con il piede giusto, nonostante la situazione legata al Covid-19.

E tu cosa ne pensi? Lascia un commento qui sotto per dire la tua.