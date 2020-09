Già da qualche tempo si parla di un nuovo film del franchise di Star Trek, e come tutti gli appassionati sapranno, nei film molte volte sono stati riportati personaggi importanti delle serie tv, come Kirk o Picard.

Pare proprio che nel nuovo film di Star Trek, affidato alla penna di Noah Hawley, non si riprenderanno vecchi personaggi già conosciuti, ma entreranno in gioco nuovi personaggi per trascinare tutti noi in nuove ed avvincenti avventure intergalattiche.

Come sarà il nuovo film di Star Trek

Stando alle prime voci che giravano alla Paramount Pictures, il nuovo film di Star Trek avrebbe dovuto avere una trama che girava intorno ad un virus. Viste però l’attuale situazione mondiale, la cosa è stata accantonata.

Purtroppo non si sa molto riguardo alla trama, ma dalle ultime dichiarazioni rilasciate, possiamo evincere che i personaggi saranno inediti e completamente nuovi.

Noah Hawley, già showrunner di Fargo e di Legion ha in mente di creare proprio un palco di personaggi diversi, che non si ricolleghi a niente di quello che abbiamo visto in precedenza. Ecco infatti le sue ultime dichiarazioni al riguardo:

Non stiamo riportando Kirk o Picard. È un inizio da zero che poi ci permetterà di fare quello che abbiamo fatto con Fargo, dove per le prime tre ore dici ‘Oh, non ha davvero nulla a che vedere con il film’, e poi lo trovi meraviglioso. Quindi tu stai premiando il pubblico con una cosa che amerà… Noah Hawley

Ad ogni modo, per il momento, il progetto è in fase di stand-by, in attesa che la crisi del settore cinematografico si faccia più debole.

Ad ogni modo, per il momento, il progetto è in fase di stand-by, in attesa che la crisi del settore cinematografico si faccia più debole.