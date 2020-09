Da pochi giorni è disponibile il video del nuovo singolo di Tommaso Paradiso “Ricordami”. Il singolo del cantautore romano, ex leader dei Thegiornalisti è stato pubblicano ufficialmente il 4 settembre 2020 e anticipa l’uscita del suo primo album da solista, previsto per l’inizio del 2021. Il cantautore ha annunciato che si esibirà nei più importanti palazzetti italiani con il “Sulle Nuvole Tour”, di cui le date sono state riprogrammate ad aprile e maggio dell’anno prossimo.

“Ricordami”, scritto da Tommaso Paradiso e prodotto da Katoo che ha curato gli arrangiamenti, è un brano nostalgico che fa ripercorrere con la mente i ricordi più dolci di un amore ormai alle ultime forze

Il brano è il quarto singolo di Paradiso dopo l’uscita dal gruppo Thegiornalisti, uscito dopo “Ma lo vuoi capire”, che ha ottenuto 8 milioni di stream, “I nostri anni”, certificato Disco d’Oro dalla Fimi, e dopo il primo singolo da solista, “Non avere paura”, certificato doppio Disco di Platino.

Testo di “Ricordami”



(Strofa 1)

Noi che crediamo solo ai sogni e basta

Noi che fumiamo mentre va la pasta

Noi che sbagliamo a mandare i messaggi

Nessuno che capisce i nostri sbagli.

(Strofa 2)

A noi che non ci piace fare finta

A noi che a volte non abbiamo grinta

Amore, Sally, toccami la mano

Scopiamo pure su questo divano.

(Pre-Ritornello)

E se finisse pure il mondo adesso

La nostra vita resterà lo stesso.

(Ritornello)

Abbracciami, baciamoci, ricordami

Tanto comunque andrà sarà un successo

Abbracciami, baciamoci, ricordami

Tanto comunque andrà sarà un successo.

(Strofa 3)

Tu che mi dici asciugati i capelli

Tu che ti svegli sempre dopo di me

Io che non so neanche che giorno è

Ma son contento ce ne andremo in vacanza.

(Pre-Ritornello)

E se finisse pure il mondo adesso

La nostra vita resterà lo stesso.

(Ritornello)

Abbracciami, baciamoci, ricordami

Tanto comunque andrà sarà un successo

Abbracciami, baciamoci, ricordami

Tanto comunque andrà sarà un successo.

Abbracciami, baciamoci, ricordami

Tanto comunque andrà sarà un successo

Sarà un successo

Sarà un successo.