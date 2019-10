Lo aveva promesso: “torno presto da voi”. E si sa, Emma Marrone è conosciuta per la sua caparbietà.

Lo scorso mese ha debuttato il nuovo singolo “Io Sono Bella” scritto da uno dei suoi idoli musicali, Vasco Rossi. Poi lo stop forzato, dovuto a un problema di salute.

“La vita è ciò che ti accade quando sei tutto intento a fare altri piani”, con queste parole di John Lennon aveva voluto comunicare al suo pubblico la notizia.

Qualche settimana dopo e “piango lacrime di gioia finalmente”, la paura stava finalmente lasciando il posto alla felicità. Emma ha superato con successo l’operazione alla quale si è sottoposta, riuscendo a combattere l’ennesimo ostacolo che la vita le aveva messo davanti.

Ora è tempo di festeggiare, è tempo di dedicarsi nuovamente alla musica.

Con un video postato sui suoi profili social Emma annuncia l’uscita del suo nuovo album “Fortuna”, disponibile dal prossimo 25 Ottobre.

“Voglio la musica ancora e ancora per tutta la vita”

Una frase che accompagna le immagini della gigantografia della copertina, esposta a Milano, al cospetto della quale la cantante si presenta, guardandola sorridendo.

“Sono la ragazza più felice del mondo” ha aggiunto.

Ma le sorprese non sono finite.

Proprio lo scorso mese, durante uno dei suoi periodi più difficili, è ricorso l’anniversario dell’inizio della sua carriera che ha compiuto 10 anni. Un traguardo che va festeggiato.

Ed è quello che farà Emma il prossimo 25 Maggio all’Arena di Verona, nel giorno del suo compleanno, con un concerto speciale.

“Vi aspetto tutti a Verona, per un viaggio lungo 10 anni e una festa di compleanno indimenticabile da vivere insieme”

La vendita dei biglietti è aperta, se interessati potrete trovarli QUI.

L’uscita del nuovo album sarà seguita il prossimo Febbraio dal suo debutto sul grande schermo con il film di Gabriele Muccino “I Migliori Anni”.

Il 2020 ha già grandi cose in progetto per lei, non si può dire che non se lo meriti.

“Fortuna”, il nuovo album di Emma Marrone in uscita il 25 Ottobre.