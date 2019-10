Si intitola “Harleys in Hawaii” il nuovo singolo di Katy Perry, il terzo, che va a seguire “Never Really Over” e “Small Talk”.

Il brano è stato co-scritto dalla cantante insieme a Charlie Puth, Johan Carlsson e Jacob Kasher, con i quali aveva già collaborato nei precedenti singoli.

Il titolo fa riferimento alla nota motocicletta “Harley-Davidson”, utilizzata dalla cantante anche nel video musicale. Katy per il brano si è fatta ispirare da un’esperienza vissuta realmente insieme al suo fidanzato, l’attore Orlando Bloom.

“Stare nel sellino posteriore di una moto alle Hawaii con l’aria che soffia sulla faccia è bellissimo. Mi ricordo di aver sussurrato a Orlando: ‘scriverò una canzone intitolata Harleys in Hawaii’. E l’ho fatto. Quel momento mi è rimasto impresso nella mente”.

Nel video musicale rilasciato in contemporanea al brano Katy viaggia per le strade in sella alla sua moto, fermandosi in un pub dove si intratterrà con il karaoke, per poi condividere momenti intimi insieme al suo lui. Con l’oceano a fare da sfondo.

“Tu ed io

Guidiamo Harley alle Hawaii

Sono dietro, stringo forte

Voglio che mi porti a fare un giro

Quando ballo la hula

È così bello, mi porterai dal gioielliere

Ci sono il rosa e il viola nel cielo

Mentre viaggiamo sulle Harley alle Hawaii”

Procede dunque a gonfie vele la relazione tra Katy e Orlando, che sembrano essere a un passo dal matrimonio. Alcune indiscrezioni parlano di una possibile cerimonia in vista di Natale, coinciliando un periodo in cui i due saranno inevitabilmente liberi da impegni lavorativi.

Un lieto fine per la coppia che dopo alti e bassi sembra essere riuscita a trovare il proprio equilibrio.

“Cosa ottieni quando noleggi una motocicletta per un weekend con il tuo fidanzato alle Hawaii? Una canzone d’amore, ovviamente”

Con queste parole la cantante ha annunciato l’uscita del brano, attualmente disponibile sulle piattaforme digitali.

Il singolo farà parte del nuovo album della cantante, la cui data di rilascio è pero’ ancora ignota.

Cosa ne pensate della canzone? Promossa o bocciata?

Testo Harleys in Hawaii

[Verse 1]

Boy, tell me, can you take my breath away?

Cruisin’ down a heart-shaped highway

Got you swervin’ lane-to-lane, don’t hit the brakes

‘Cause I’m feelin’ so safe

[Pre-Chorus]

I’ll be your baby, on a Sunday

Oh, why don’t we get out of town?

Call me your baby, on the same wave

Oh, no, no, there’s no slowin’ down

[Chorus]

You and I, I

Ridin’ Harleys in Hawaii-i-i

I’m on the back, I’m holdin’ tight, I

Want you to take me for a ride, ride

When I hula-hula, hula

So good, you’ll take me to the jeweler-jeweler, jeweler

There’s pink and purple in the sky-y-y

We’re ridin’ Harleys in Hawaii-i-i

[Verse 2]

Let me run my fingers through your salty hair

Go ahead, explore the island vibes

So real that you can feel it in the air

I’m revvin’ up your engine

[Pre-Chorus]

I’ll be your baby, on a Sunday

Oh, why don’t we get out of town? (Why don’t we get out of town?)

Call me your baby, catch the same wave

Oh, no, no, there’s no slowin’ down (Let’s go)

[Chorus]

You and I, I

Ridin’ Harleys in Hawaii-i-i

I’m on the back, I’m holdin’ tight, I

Want you to take me for a ride, ride

When I hula-hula, hula

So good, you’ll take me to the jeweler-jeweler, jeweler (Jeweler)

There’s pink and purple in the sky-y-y

We’re ridin’ Harleys in Hawaii-i-i

[Bridge]

No, no

[Chorus]

You and I…

You and I, I

Ridin’ Harleys in Hawaii-i-i

I’m on the back, I’m holdin’ tight, I

Want you to take me for a ride, ride

When I hula-hula, hula

So good, you’ll take me to the jeweler-jeweler, jeweler (Jeweler)

There’s pink and purple in the sky-y-y

We’re ridin’ Harleys in Hawaii-i-i

[Outro]

I’ll be your baby, on a Sunday

Oh…

We’re ridin’ Harleys in Hawaii-i

Call me your baby, catch the same wave

Oh…

We’re ridin’ Harleys in Hawaii-i

Traduzione del testo di Harleys in Hawaii

[Verso 1]

Ragazzo, dimmi, puoi farmi perdere il fiato?

Attraverso una strada a forma di cuore

Mentre sbandi da una corsia all’altra, non premere il freno

Perchè mi sento così al sicuro

[Pre-Ritornello]

Di domenica, sarò il tuo tesoro

Oh, perchè non ce ne andiamo fuori città?

Chiamami il tuo tesoro, sulla stessa onda

Oh, no, no, non c’è modo di rallentare

[Ritornello]

Tu ed io, io

Guidiamo Harleys alle Hawaii-i-i

Sono dietro, stringo forte, io

Voglio che mi porti a fare un giro

Quando ballo la hula

È così bello, mi porterai dal gioielliere-gioielliere-gioiellere

Ci sono il rosa e il viola nel cielo-o-o

Mentre viaggiamo sulle Harleys alle Hawaii-i-i

[Verso 2]

Lascia che intrecci le mie dita tra i tuoi capelli salati

Vai avanti. esplora le energie dell’isola

Così reale che puoi sentirlo nell’aria

Sto istigando il tuo motore

[Pre-Ritornello]

Di domenica, sarò il tuo tesoro

Oh, perchè non ce ne andiamo fuori città? (Perchè non andiamo fuori città?)

Chiamami il tuo tesoro, prendiamo la stessa onda

Oh, no, no, non c’è modo di rallentare (Andiamo)

[Ritornello]

Tu ed io, io

Guidiamo Harleys alle Hawaii-i-i

Sono dietro, stringo forte, io

Voglio che mi porti a fare un giro

Quando ballo la hula

È così bello, mi porterai dal gioielliere-gioielliere-gioiellere

Ci sono il rosa e il viola nel cielo-o-o

Mentre viaggiamo sulle Harleys alle Hawaii-i-i

[Bridge]

No, no

[Ritornello]

Tu ed io, io

Guidiamo Harleys alle Hawaii-i-i

Sono dietro, stringo forte, io

Voglio che mi porti a fare un giro

Quando ballo la hula

È così bello, mi porterai dal gioielliere-gioielliere-gioiellere

Ci sono il rosa e il viola nel cielo-o-o

Mentre viaggiamo sulle Harleys alle Hawaii-i-i

[Outro]

Di domenica sarò il tuo tesoro

Oh…

Guidiamo Harley alle Hawaii-i

Chiamami tesoro, prendiamo la stessa onda

Oh…

Stiamo guidando Harley alle Hawaii-i