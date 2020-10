Non c’è un modo giusto o sbagliato per ottenere un contratto discografico a 10 zeri.

Per Bhad Bhabie (AKA Danielle Bregoli) è andata in questo modo:

durante una trasmissione americana dal titolo Dr. Phil lo psicologo Phil McGraw ha analizzato il suo rapporto burrascoso con la madre. Bhad Bhabie non l’ha presa bene ed ha criticato il conduttore in diretta televisiva urlando la frase “Becchiamoci fuori, che ne pensate?”. Questa scena è diventata talmente virale da aprire le porte della musica che conta a Bhad Bhabie, che però si è fatta valere come artista.

Bhad Bhabie dal Dr. Phil.

La diciassettenne è diventata la più giovane rapper donna a classificarsi nella Billboard Hot 100 con “These Heaux” e da allora ha pubblicato una manciata di successi discografici.

Ora si è ripresentata con banger logicamente studiato per mettere in risalto il suo carattere forte. La canzone è intitolata “Do It Like Me“, in cui fondamentalmente si vanta al ritmo dei beat di Pliznaya.

“Sono ancora una puttana insignificante, non ho passato quello”, dice Bhad Bhabie. “Sono ancora una puttana pronta, puoi prenderlo.” Questo ci porta al ritornello. “Ho molti gioielli al polso, ho molti tizi sulla mia linea”, si vanta. “Nessuno può farlo come me, farlo in questo modo.”

Il video musicale che puoi vedere qui sopra è stato diretto da Michael Garcia e mostra Bhad sul ring in versione arbitro. Il regista non ha perso l’occasione per mettere in evidenza il fisico della ragazza. Alcuni ragazzi su YouTube hanno criticato il fatto che la sua etichetta cerchi di sessualizzarla mentre si tratta solo di una ragazzina. Matt Crowder dice: “Sono nell’industria musicale da un paio d’anni e questa roba sembra succedere spesso ultimamente.”

E tu da che parte stai? Secondo te l’etichetta ha esagerato nel cercare di sfruttare al massimo il fisico di questa ragazzina o il tutto fa parte del nuovo contesto discografico? In questo modo non si rischia di dare un cattivo esempio ai più giovani?

Bhad Bhabie nel video di Do It Like Me in versione arbitro

Bhad Bhabie mostra il suo fisco nel video di Do It Like Me

Bhad Bhabie all’inizio del video musicale di Do It Like Me.

Il testo di Do It Like Me

[Intro]

Damn, Pliz

There go your tag

[Verso 1]

They tried to do it like this so I did it like that

Real ass bitch, won’t say shit back

If I ever took an L, we gon’ run that back

I ain’t stoppin’ ‘til it shoot or is we not that?

Tight jeans got a lil’ back out

Got a call had to give the check up

Too close to me, you need to backup

Who you ‘posed to beat? Don’t make me act up

Don’t talk to me, talk to my CashApp

I’m still a petty ass bitch, I ain’t past that

I’m still a ready ass bitch, you can catch that

I’m still a gangsta ass bitch, where the mask at?

[Ritornello]

I got plenty jewels on my wrist

I got plenty dudes on my line

I got all this money to go get (Go get, go get, go get, go get)

Can’t nobody do it like me (Do it like this)

Do it like me (Do it like this)

Do it like me (Do it like this)

Do it like me (Do it like this)

Can’t nobody do it like me (Do it like this)

Do it like me (Do it like this)

Do it like me (Do it like this)

Do it like me (Do it like this)



[Verso 2]

Bad bitch photogenic

Bust down, flood the Patek

Iced out, automatic

Lifestyle, gotta have it

V on my fucking jacket

Wore it once, now you can have it

I ain’t never been the average

Trust me, I’m a fucking savage

You ain’t never met a chick like me before

Got a whole lotta drip and a bankroll

Penthouse at the top where you can’t go

I ain’t got no time for no stank ho

[Ritornello]

I got plenty jewels on my wrist

I got plenty dudes on my line

I got all this money to go get (Go get, go get, go get, go get)

Can’t nobody do it like me (Do it like this)

Do it like me (Do it like this)

Do it like me (Do it like this)

Do it like me (Do it like this)

Can’t nobody do it like me (Do it like this)

Do it like me (Do it like this)

Do it like me (Do it like this)

Do it like me (Do it like this)