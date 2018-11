Lo scorso 14 Novembre, il cantante irlandese Hozier ha rilasciato un nuovo, attesissimo brano intitolato “Movement“, corredato da un poetico video musicale.

Hozier aveva conquistato il grande pubblico già nel 2014, con l’uscita di un EP la cui traccia principale era “Take Me To Church“. Il brano aveva da subito attirato l’attenzione della critica e del pubblico, conquistando i primi posti nelle classifiche mondiali. Un successo clamoroso, che aveva consacrato il cantautore irlandese tra gli artisti più in voga del 2014.

Nonostante il trionfale debutto, i fan di Hozier hanno dovuto attendere ben 4 anni prima che l’artista facesse uscire un suo nuovo pezzo.

Ma il momento tanto atteso è finalmente giunto, e sono certa che non deluderà le vostre aspettative considerato il talento dell’artista!

Dalla chiesa alla pista da ballo…

Se con il suo brano di debutto Hozier invitava il suo potenziale ascoltatore ad “accompagnarlo in chiesa“, ora il cantautore irlandese cambia lo scenario del suo “racconto musicale” ambientandolo in una pista da ballo, in cui la persona da lui amata si abbandona ad una danza commovente.

Ed è proprio quest’ultimo aspetto che intendo a sottolineare: i protagonisti del testo di questa canzone sentimentale sono infatti ilmovimento(come si poteva già evincere dal titolo) e iltrasporto emotivoche deriva dalla visione della danza.

E la danza risulta essere del tutto centrale anche nel video musicale, in cui il talentuoso ballerinoSergei Polunin si abbandona al ritmo di una canzone che sa di certo toccare le corde dell’anima.

Testo di Movement di Hozier

I still watch you when you’re groovin’

As if through water from the bottom of a pool

You’re movin’ without movin’

And when you move, I’m moved

You are a call to motion

There, all of you a verb in perfect view

Like Jonah on the ocean

When you move, I’m moved

When you move

I’m put to mind of all that I wanna be

When you move

I could never define all that you are to me

So move me, baby

Shake like the bough of a willow tree

You do it naturally

Move me, baby

You are the rite of movement

Its reasonin’ made lucid and cool

I know it’s no improvement

When you move, I move

You’re less Polunin leapin’

Or Fred Astaire in sequins

Honey, you, you’re Atlas in his sleepin’

And when you move, I’m moved

When you move

I can recall somethin’ that’s gone from me

When you move

Honey, I’m put in awe of somethin’ so flawed and free

So move me, baby

Shake like the bough of a willow tree

You do it naturally

Move me, baby

So move me, baby

Like you’ve nothin’ left to prove

And nothin’ to lose

Move me, baby

Ooh, ooh, ooh

Oh baby, oh baby

Move like grey skies

Move like a bird of paradise

Move like an odd sight come out at night

Move me, baby

Shake like the bough of a willow tree

You do it naturally

Move me, baby

So move me, baby

Like you’ve nothin’ left to lose

And nothin’ to prove

Move me, baby

So move me, baby

Shake like the bough of a willow tree

You do it naturally

Move me, baby

Traduzione di Movement di Hozier

E ti guardo ancora mentre ti muovi

Come se fossi sul fondo di una piscina, osservandoti sott’acqua

Tu ti muovi, eppure senza fare alcun movimento

Quando ti muovi, ne sono commosso

Tu sei un richiamo al movimento

Lì vi è tutto di te, inserito in una visuale perfetta

Come Giona sull’oceano *

Quando ti muovi, mi commuovo

Quando ti muovi; non posso far altro che pensare

Che tu sei tutto ciò che io voglio essere

Quando ti muovi; non sono mai riuscito a definire

Ciò che tu sei per me

Perciò muovimi / commuovimi**, tesoro

Agitati come il ramo di un salice

Lo fai in modo così naturale

Muovimi / Commuovimi, tesoro

Tu sei il rito del movimento

Il cui ragionamento mi rende calmo e lucido

So che non si può definire un progresso

Quando ti muovi, ne sono commosso

A modo tuo, volteggi come Polunin***

O come Fred Astaire**** in sequenza,

Amore, tu sei come un Atlante***** dormiente

Quando ti muovi, io mi commuovo

Quando ti muovi; Mi porta alla memoria

Qualcosa che da tempo si è allontanato dalla mia vita

Quando ti muovi; tesoro, rimango estasiato

Da qualcosa di così imperfetto e libero

Perciò muovimi / commuovimi, tesoro

Agitati come il ramo di un salice

Lo fai in modo così naturale

Muovimi / Commuovimi, tesoro

Perciò muovimi / commuovimi, tesoro

Come se hai nulla da dimostrare

Nulla da perdere

Muovimi / Commuovimi, tesoro

Ooh, ooh, ooh

Oh baby, oh baby

Muoviti come come il cielo nuvoloso

Muoviti come un uccello del paradiso

Muoviti come un essere singolare che appare nella notte

Perciò muovimi / commuovimi, tesoro

Agitati come il ramo di un salice

Lo fai in modo così naturale

Muovimi / Commuovimi, tesoro

Perciò muovimi / commuovimi, tesoro

Come se hai nulla da dimostrare

Nulla da perdere

Muovimi / Commuovimi, tesoro

Perciò muovimi / commuovimi, tesoro

Agitati come il ramo di un salice

Lo fai in modo così naturale

Muovimi / Commuovimi, tesoro

Note al testo

Al fine di agevolare la lettura della traduzione, ecco a voi delle note che, auspicabilmente, possano aiutarvi a rendere più comprensibili i riferimenti presenti nel testo di “Movement”, che di certo appare misterioso in alcuni sui punti!

*Come Giona sull’oceano:

Giona è un personaggio biblico, maledetto con una tempesta in mare dopo che ha disobbedito a Dio. Dopo essere inevitabilmente caduto dalla barca, è stato inghiottito da una balena.

Tra i marinai, “Giona” è l’emblema della sfortuna per gli uomini in mare.

** Perciò muovimi / commuovimi, tesoro:

All’interno di questo verso, più volte ripetuto all’interno del brano essendo parte del ritornello, ho dovuto inserire due diverse traduzione nel tentativo di esprimere il gioco di parole. Infatti, nella lingua inglese il verbo “to move” ha un duplice significato: si traduce sia come “muoversi” che come “commuoversi“.

*** A modo tuo, volteggi come Polunin :

Polunin è il ballerino protagonista del video musicale di “Movement”.

**** O come Fred Astaire in sequenza :

Fred Astaire è un famoso artista statunitense, celebre per le sue performance di tip tap.

***** Amore, tu sei come un Atlante dormiente:

Atlante è uno dei più famosi personaggi della mitologia greca. Egli è un titano che fu condannato a dover sostenere sulle proprie spalle il peso della Cielo, prevenendo il suo collasso sulla Terra e assicurando così la stabilità dell’intero cosmo.

Tramite questa la comparazione con la figura mitologica, Hozier pone in evidenza come i movimenti della sua amata esercitino un ruolo fondamentale nella sua vita: senza che ella faccia alcuno sforzo ( come l’Atlante dormiente che continua comunque a sorreggere il Cielo), sono proprio i suoi movimenti genuini che fanno in modo che il mondo dell’autore non vada in pezzi.