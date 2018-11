Il Natale è la festa preferita di Katy Perry!

Katy Perry è un’artista amante del periodo natalizio e ce lo fa notare grazie alle canzoni che gli dedica. Già un paio di anni fa pubblicò una sorta di “White Christmas”, mentre nel 2015 ha scritto la canzone originale per la campagna di H&M for Christmas intitolata “Everyday is a holiday”.

Quest’anno è tornata a far brillare in suo animo natalizio, infatti ha registrato la nuova canzone di Natale dal titolo “Cozy Little Christmas” . Il nuovo brano è stato rilasciato il 15 Novembre come esclusiva di Amazon Music.

Il testo di Cozy Little Christmas è super festoso, parla di lasciar perdere gli oggetti materiali e di concentrarci sui nostri affetti e di passare con loro del tempo prezioso in un giorno così speciale.

Testo di Cozy Little Christmas di Katy Perry

Everybody’s in a hurry, in a flurry

Shopping ‘til they’re droppin’ in the snow

Kids are cryin’, dogs are barkin’

Catching up with folks we barely know

Sure it’s madness, but it’s magic

As soon as you hang up the mistletoe

‘Cause you’re the reason for the season

No, we don’t need to keep up with the Jones

Our love is something priceless

I don’t need diamonds, no sparkly things (No oh oh oh oh)

‘Cause you can’t buy this a-feeling (No oh oh oh oh)

Nothing lights my fire or wraps me up, baby, like you do

Just want a cozy, a cozy little Christmas here with you

So, Mr. Santa (Mr. Santa)

Take the day off (Take the day off)

Get a massage (Get a massage)

‘Cause we’ve got this one all under control

A little whiskey (A little whiskey)

We’re getting frisky (Ooh!)

And slow dancing to Nat King Cole

No, we ain’t stressin’ (We ain’t stressin’)

Just caressin’ (Mm-hmm)

And warming up our popsicle toes

Nothing’s missin’ (Nothing’s missin’)

‘Cause you’re a blessin’ (‘Cause you’re the blessin’)

Yes, you’re the only one I’m wishing for

Our love is something priceless

I don’t need diamonds, no sparkly things (No oh oh oh oh)

‘Cause you can’t buy this a-feeling (No oh oh oh oh)

Nothing lights my fire or wraps me up, baby, like you do

Just want a cozy, a cozy little Christmas here with you

I don’t need anything

Take back all the Cartier, and the Tiffany’s and the Chanel

Well, can I keep that Chanel? Please?

No, no, no, no

I don’t need diamonds, no sparkly things (No oh oh oh oh)

‘Cause you can’t buy this a-feeling (No oh oh oh oh)

Nothing lights my fire or wraps me up, baby, like you do

Just want a cozy, a cozy little Christmas here with you

(Fa la la la la la la la, la la la la la la la la la la)

Just you and me, under a tree

(Fa la la la la la la la, la la la la la la la la la la)

A cozy little Christmas here with you

Traduzione di Cozy Little Christmas di Katy Perry

Tutti hanno fretta, tutti sono impazienti

fanno shopping fino a che non cadono nella neve

i bambini piangono, i cani abbaiano

cerchiamo di tenerci aggiornati con gente che conosciamo a malapena

di certo è follia, ma è magico

appena riesci ad appendere il vischio

perché sei il motivo di questa stagione

no, non dobbiamo tenerci al passo con i Jones

Il nostro amore è qualcosa di inestimabile

non ho bisogno di diamanti, niente di sbrilluccicoso (no oh oh oh)

perché tu non puoi comprare questo sentimento (no oh oh oh ho)

nulla accende il mio fuoco o mi impacchetta, baby, come fai tu

voglio soltanto un Natale confortevole, confortevole qui con te

Quindi Signor Babbo Natale

prenditi un giorno di ferie (prendi un giorno di ferie)

fatti fare un massaggio (fatti fare un massaggio)

perché abbiamo questo sotto controllo

un po’ di whiskey (un po’ di whiskey)

stiamo diventando vivi (ooooh!)

e ballando un lento di Nat King Cole

no, non ci stiamo stressando (non ci stiamo stressando)

ci stiamo solo accarezzando (mmm-hmmm)

e scaldando le nostre dita congelate

non c’è nulla che manchi (nulla che manchi)

perché sei una benedizione (perché sei la benedizione)

sì, sei l’unico che voglio

Il nostro amore è qualcosa di inestimabile

Non ho bisogno di diamanti, niente di sbrilluccicoso (no oh oh oh)

perché tu non puoi comprare questo sentimento (no oh oh oh ho)

nulla accende il mio fuoco o mi impacchetta, baby, come fai tu

voglio soltanto un Natale confortevole, confortevole qui con te

Non ho bisogno di niente

porta indietro tutti i Cartier, e i Tiffany e gli Chanel

beh, però quello Chanel lo possiamo tenere? per favore?

No no no no no

Non ho bisogno di diamanti, niente di sbrilluccicoso (no oh oh oh)

perché tu non puoi comprare questo sentimento (no oh oh oh ho)

nulla accende il mio fuoco o mi impacchetta, baby, come fai tu

voglio soltanto un Natale confortevole, confortevole qui con te

Fa la la la la la la la la la lala la la la la la

solo per me e te, sotto l’albero

fa la la la la la la la la lala la la la la la

un bel Natale confortevole con te