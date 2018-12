Camila confida un piccolo rimpianto…

La splendida Camila Cabello, conosciuta a livello internazionale sia per essere l’ex membro delle Fifth Harmony ché come la solista che ha saputo ottenere un successo clamoroso internazionale con il suo brano di debutto “Havana“, ha rivelato alle telecamere di Billboard in una recente intervista un suo -seppur piccolo- pentimento riguardante la scelta del titolo del suo primo album da solista.

“Il mio album è intitolato “Camila” ma, a dire la verità, avrei preferito che si chiamasse “Never Be The Same“… Perciò lo chiamerò sempre “Never Be The Same” tra me e me.

Per me è strano scrivere “Camila”, perché si tratta del mio nome! Vorrei non aver scelto questo titolo”.

Se da un lato la sua posizione sia del tutto comprensibile – io stessa mi sentirei estremamente a disagio a dover fare continuamente riferimento ad un mio possibile album intitolato col mio nome di battesimo; dall’altro è anche giusto sottolineare quanto sia facile a livello di marketing vendere un album che presenta lo stesso nome dell’artista.

In ogni caso, condivido qui sotto con voi il video pubblicato sul canale youtube ufficiale di Billboard, in cui potrete scoprire i 5 momenti del 2018 maggiormente rappresentativi per Camila!

È così che Camila si rivela essere una perfezionista a cui nulla appare essere buono abbastanza. Cerca sempre di raggiungere le vette più alte e, nonostante gli incredibili risultati che in un lasso così breve di tempo è riuscita ad ottenere, riesce sempre a trovare quella piccola imperfezione (o che lei definisce come tale) che le arreca alcuni rimpianti.

Non tutti, compresa la sottoscritta, riescono a comprendere il motivo per cui lei possa mai avere alcun tipo di pentimento nell’ambito della sua carriera artistica (sopratutto se considerata la sua assoluta perfezione), ma Camila è fatta così, e non si può far altro che dimostrarle il nostro affetto incondizionato!

E tu, quale titolo tra “Camila” e “Never Be The Same” preferisci?