Le soddisfazioni arrivano soprattutto a chi sa aspettare. Lo sa bene Mariah Carey che per ricevere questa notizia ha atteso 25 anni. Sì, avete letto bene.

Lei è una delle regine indiscusse del Natale, con la sua All I Want For Christmas Is You ha fatto ballare e cantare generazioni di persone e ancora oggi con l’arrivo delle festività è impossibile non sentirla in riproduzione.

Quello che in molti forse non sanno è che pur rappresentando uno di quei brani che potremmo definire immortali, Mariah non aveva mai raggiunto il primo posto della classifica Billboard Hot 100 con il suo brano natalizio.

La classifica Billboard considera le vendite, gli streaming e i passaggi in radio delle canzoni e degli album musicali in America. Lo scorso anno All I Want for Christmas Is You aveva raggiunto il podio posizionandosi al terzo posto, per poi calare dopo il periodo festivo.

Questa settimana, invece, è accaduto. Dopo 25 anni dalla sua uscita –il brano rappresenta una delle tracce dell’album “Merry Christmas” rilasciato nel 1994– ha raggiunto la prima posizione in classifica.

La cantante ha condiviso la notizia sul suo profilo Twitter commentandola con semplici ma efficaci parole: “ce l’abbiamo fatta”.

We did it 😭❤️🐑🎄🦋 https://t.co/Cp80uhYdI9 — Mariah Carey (@MariahCarey) December 16, 2019

Con questo riconoscimento Mariah diventa ufficialmente la seconda artista al mondo con il maggior numero di prime posizioni nella classifica americana, con 19, distaccandosi dai Beatles che detengono attualmente il titolo con 20 primi posti.

Un primo posto pienamente meritato per una delle canzoni più amate, da grandi e piccini, e che rappresenta ogni anno un tassello fondamentale della colonna sonora delle festività natalizie.

Che dire, congratulazioni Mariah!