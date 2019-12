I Red Hot Chili Peppers chiudono l’anno, e il decennio, annunciando un cambiamento all’interno della band.

Attraverso un post pubblicato sul loro profilo Instagram è stato comunicato che il chitarrista Josh Klinghoffer non farà più parte della band.

“Josh è un musicista meraviglioso che rispettiamo e amiamo. Siamo profondamente grati per il tempo passato insieme e per gli innumerevoli doni che ha condiviso insieme a noi”

Una decisione presa quindi in totale armonia e che vede le due parti in perfetta sintonia, secondo le loro parole. Ma le notizie non sono finite qui, nello stesso comunicato viene infatti annunciato un gradito ritorno.

“Annunciamo anche, con grandissima eccitazione e con i nostri cuori colmi di gioia che John Frusciante tornerà a far parte del nostro gruppo”

Il chitarrista tornerà nel ruolo che ha ricoperto già in passato, dal 1988 al 1992 e successivamente dal 1998 al 2009. John ha preso parte alla pubblicazione di alcune tra le canzoni più popolari dei Red Hot, così come all’album “Californication” che ha permesso alla band di vincere un Grammy grazie alla sua traccia “Scar Tissue” che si è aggiudicato il premio come miglior canzone rock.

Nel 2020 i Red Hot Chili Peppers faranno tappa in Italia, con un’unica data a Firenze all’Ippodromo del Visarno in occasione del “Firenze Rocks” il 13 Giugno.