Da domani l’ultimo capitolo della saga di Star Wars – L’ascesa di Skywalker sarà nei cinema; ma quale sarà il ruolo di Leia?

Uno dei ruoli iconici di tutta la saga di Guerre Stellari, sin dal suo primo film, è stato quello della principessa Leia, interpretato dall’attrice Carrie Fisher. Un ruolo che per molti rimane il più bello e forte di tutta la storia e che sarà ancora centrale nell’ultimo film in arrivo nei cinema.

Come in Star Wars – Il Risveglio della Forza era il film di Han Solo e The Last Jedi era la storia di Luke Skywalker, Star Wars: L’ascesa di Skywalker doveva essere la storia di Leia Organa.

Purtroppo però, questi iniziali piani non si sono potuti compiere, data la tragica e prematura scomparsa dell’attrice Carrie Fisher nel dicembre 2016, e senza piani per ricreare digitalmente Fisher per il film finale, c’era il reale timore che ci saremmo persi del tutto Leia.

Tuttavia, grazie a del girato rimasto dalle pellicole de Il Risveglio della Forza, potremo vedere Leia anche in quest’ultimo capitolo della saga. Ma precisamente, che ruolo avrà?

Leia in Star Wars – L’ascesa di Skywalker

Inizialmente si pensava che le scene di Leia in L’ascesa di Skywalker conterrebbero anche filmati non utilizzati di The Last Jedi, ma JJ Abrams ha rivelato che non è così:

“Abbiamo usato solo filmati de Il Risveglio della Forza, in realtà non c’era nulla di The Last Jedi che non fosse usato in quel film. Avevamo, credo, cinque o sei pezzi, scene che Carrie aveva girato che non usavamo nel film quindi è stato facile trovare quei pezzi e identificarli, scegliere i take, guardarli e vedere cosa avevamo. Quindi si trattava di decodificare quelle scene e scrivere tutto intorno ad esse”

In poche parole, tutto il film è stato girato partendo dalle scene di Carrie Fisher, in modo che potessero essere usate nella trama della storia in modo convincente. Si è poi cercato in tutti i modi di evitare l’effetto “digitale”, lavorando bene sulla luce e su quello che Carrie ha realmente recitato quando era ancora in vita:

“Poi, quando abbiamo girato i pezzi, illuminando tutto intorno a Carrie in modo che non stessimo mai usando una specie di Carrie digitale, la usavamo sempre nella sua performance.”

Tirando le somme, ne L’ascesa di Skywalker vengono utilizzati otto minuti di filmati Carrie Fisher. Comprensibilmente, ciò significa che non possiamo aspettarci di vedere Leia in molte parti del film, ma ciò non le impedirà di essere il “cuore del film”.

Potrebbe non essere il piano originale del film, tuttavia, Abrams ci tiene a precisare che alla fine nel film si racconta “la storia con Leia che avremmo raccontato se Carrie fosse ancora viva”.

Che cosa farà Leia nel film?

La storia della quale parla Abrams sembra coinvolgere Leia nell’addestramento di Rey sulle “vie della Forza”, sulla base di una descrizione ufficiale del personaggio, e se si considera ciò che Leia ha fatto ne Il Riveglio della Forza, ha perfettamente senso.



Le principali interazioni di Leia ne Il Risveglio della Forza (quelle che abbiamo comunque già visto nel film) sono state con Han Solo, Rey e Chewbacca.



Han è morto, quindi a meno che non ritorni come un fantasma della Forza, qualsiasi scena non girata con Han e Leia sarebbe difficile da inserire nella narrazione del nuovo capitolo. Ci piacerebbe poter avere una qualsiasi scena con Leia e Chewie, ma tirando le somme, il rapporto tra Leia e Rey è quello migliore per intrecciare Leia nella storia del film.



Naturalmente, questo non esclude che Leia abbia conversazioni con artisti del calibro di Finn e Poe perché, grazie all’inganno digitale, potrebbero far sembrare che Leia stia parlando con loro adattando il dialogo alle parole già filmate di Leia, e lo conferma anche il regista:

“Ci sono scene con attori in questo film in cui interagiscono con Carrie, ma le scene di Carrie sono state girate quattro anni prima”

Potremmo anche aspettarci di vedere scene familiari de Il Risveglio della Forza però con una nuova angolazione, come per esempio l’abbraccio di Rey e Leia verso la fine del film.



L’idea che L’ascesa di Skywalker vedrà Leia passare il testimone a Rey – e potenzialmente la prossima generazione di Jedi – sarebbe una conclusione appropriata della storia di Leia, che pare si ripeta ma vista da un punto diverso, e in una diversa ambientazione ricreata digitalmente.



La cosa certa è che, qualunque cosa Leia avrà modo di fare e di dire in Star Wars – L’ascesa di Skywalker, ogni fan della saga avrà un nodo in gola quando saluteremo Carrie Fisher e quindi la sua Leia per l’ultima volta.



Non siamo emotivamente pronti, e non pensiamo di poterlo essere mai…



Star Wars: L’ascesa di Skywolker sarà nei cinema Italiani a partire da domani, 18 dicembre 2019. Facci sapere nei commenti se andrai a vederlo e quanto ti emoziona l’addio di Leia che ci attende.