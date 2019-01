Oggi 18 Gennaio disponibile ovunque Electrico Romantico, la hit di Bob Sinclar in collaborazione con Robbie Williams.

Un inizio d’anno in grande stile per Bob Sinclar Dopo l’enorme successo ottenuto l’anno scorso con “I Believe”, il deejay e produttore francese più famoso al mondo è pronto con un singolo che si preannuncia come una delle hit del 2019.

Robbie Williams racconta:

“Vi racconto com’è nato questo brano: le nostre famiglie, quella mia e quella di Bob, hanno frequentato la stessa scuola di francese…! E se non fosse stato per questo, il brano non sarebbe nato! Ci siamo incontrati in un gala a Los Angeles, e poi in studio a Londra, a cantare insieme! Ora la canzone è registrata, fatta! It’s a monster, and I guarantee you gonna like it!”