Oggi in radio il nuovo singolo di Eros Ramazzotti con Luis Fonsi: “Per le strade una canzone”

Luis Fonsi, artefice dei tormentoni estivi più famosi degli ultimi anni, inevitabilmente la sua voce ci rievoca la leggerezza dell’estate.

A questo si aggiunge il ritmo ballabile e più di tutto il testo che già nella prima strofa cita il mare, la primavera… e l’amore! Immancabile in ogni tormentone che si rispetti.

Noi siamo certi che questa canzone ci accompagnerà tutta l’estate. Voi che ne pensate?

Il testo di Eros Ramazzotti e Luis Fonsi: Per le strade una canzone

Il vento che viene dal mare

Mi dice che è già primavera

Ed in un attimo scompare

Quella nostalgia leggera che mi prende

Porque un lago de pronto se vuelve con ella un océano

Y el latido del mundo te envuelve por donde va

Come un suono un silenzio d’estate le foglie degli alberi

Todo tiene música si está

Solo con lei

Non importa pioggia o vento

Prenderemo quello che verrà

Quando stiamo insieme sento

Che sono a casa mia in ogni città

Sin un destino, sin un plan

Y sin complicaciones

Iremos por el mundo como van

Per le strade una canzone

Por las calles las canciones

Un día dura apenas un momento (um momento)

Cuando estoy con ella se me olvida el tiempo

Perché anche per terra si accende una stella

Negli occhi suoi

È tutta un’altra musica con lei

Solo si está

No importa lluvia o viento

Lo que tenga que venir vendrá

Cuando estamos juntos siento

Que estoy en casa en cualquier ciudad

Senza preavviso o anticipo

Senza destinazione

Andremo per il mondo come va

Per le strade una canzone (una canción)

Por las calles las canciones

Notti che fino all’alba non dormono

Perché la vita è un miracolo

Da vivere, para vivir

Por ella sé que hoy

Nuevos amores comenzarán

Y las guitarras van a tocar

Sotto le stelle una canzone

Per lei (baila baila)

Non importa pioggia o vento

Prenderemo quello che verrà

Cuando estamos juntos siento

Que estoy en casa en cualquier ciudad

Senza preavviso o anticipo

Senza destinazione

Iremos por el mundo como van

Por las calles las canciones

Por las calles las canciones

Per le strade una canzone

Esta canciones

Italia y Puerto Rico

Dame dame (una canción)

Hermanito

Por las calles las canciones

Italia Porto Rico juntos