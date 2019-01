Skin farà parte dello spettacolo d’inaugurazione per Matera 2019

Il count down finale sta per scattare, Matera apre le danze con la Cerimonia d’apertura per la nomina di Capitale europea della Cultura 2019, e tra gli ospiti internazionali ci sarà anche Skin.

Già a partire da oggi, 18 gennaio, ci saranno alcuni eventi importanti in vari punti della città dei Sassi, ma sarà domani, 19 gennaio, la vera inaugurazione. E’ possibile visitare e ammirare le nuove installazioni artistiche contemporanee.

Il ricco programma è stato pubblicato, e sarà tantissima la musica che riempirà le strade, le piazze e i punti fulcro di Matera. La potente voce di Skin sarà tra quelle.

Sul palco, per la cerimonia iniziale, ci sarà Rocco Papaleo, attore e regista lucano, Stefano Bollani, pianista e compositore e Arturo Brachetti, trasformista. Il conduttore, Gigi Proietti, tornerà nella città di Matera, dopo il suo esordio nel 1964.

L’evento comincerà il piazza San Pietro Caveoso e sarà trasmesso in eurovisione su Rai 1.

Oltre allo spettacolo principale, ci saranno altri punti animati nella città di Matera, come la Cava del Sole, in cui si esibiranno sette bande lucane e sette europee, incontri istituzionali nella Serra del Sole, e i rioni e i locali saranno pieni di gruppi musicali, bande.

Per Matera Cielo Stellato, progetto di Francesco Foschino, si esibiranno due cori polifonici accompagnati dagli acrobati della Compagnia dei Folli.

Tantissime, dunque, le performance di artisti nazionali e internazionali, che daranno inizio a questo progetto culturale che durerà tutto l’anno. Il programma di Matera Capitale della Cultura 2019 coinvolge 27 paesi europei.

Per seguire lo spettacolo direttamente da pc è possibile lo streaming:

Skin – la voce degli Skunk Anansie

Leader del gruppo Skunk Anansie, Skin parteciperà a l’inaugurazione ufficiale di Matera Capitale europea 2019. L’abbiamo vista tra le programmazioni italiane come giudice del talent musicale X Factor nel 2015, e di recente, nel cast del film Ulysses: a Dark Odyssey, diretto da Federico Alotto (2018).

Sarà di certo un’esibizione da grande spettacolo, quella di domani a Matera, con la potente voce di Skin, e la sua spiccatta personalità.