Steve Aoki ha unito le sue forze con quelle di Maluma per realizzare un nuovo singolo che si intitola “Maldad“, che si traduce semplicemente “male”. Ma sarà male anche la canzone? Le radio non la pensano così!

L’ibrido Latin-EDM è stato accompagnato da un video musicale pubblicato il 17 gennaio e sembra già aver conquistato tutti, fan di Maluma incluse. Naturalmente, questa non è la prima collaborazione del DJ con una superstar. Ha realizzato hit con BTS (“Waste It On Me”), Backstreet Boys ( “Let It Be Me”) e Louis Tomlinson (“Just Hold On”). Maldad riuscirà a raggiungere le vendite di queste 3? Per ora le radio la stanno proponendo parecchio, il che è positivo.

Maluma nel video di Maldad

Quanto a Maluma, beh, non si ferma mai. L’anno scorso, l’hitmaker colombiano ci ha regalato un album, almeno una mezza dozzina di video – incluso l’iconico film per “Medellín” di Madonna – e altri singoli indipendenti. Una collaborazione con Steve Aoki sembra ottima per un 25enne che sta costruendo il suo profilo internazionale. Maluma ha accennato a un crossover in lingua inglese nel 2017, quindi sarà interessante vedere se ciò si verificherà nel 2020. Nel frattempo, ascolta “Maldad” attraverso il video qui sopra e dici che ne pensi.

Il testo di Maldad

[Intro]

One, two, one, two

Check, check (Jajaja)

Maluma, baby

Worldwide, bebé

Worldwide, bebé (Cuu)

Ratatatatai

[Verso 1]

Su mamá cree que ella es una niña sana durante la semana (Ey; jajaja)

Pero cuando llega su fin de semana (Dice)

Rápido la mente se le daña

Pide un polvo rosa de eso’ que la ponen a bailar

Dicen que es juiciosa, pero está puesta pa’ la maldad (¡Uh-huh!)

[Ritornello]

Síguelo, síguelo (Sigue, síguelo)

No hay quién, no hay quién la vaya a parar (Goza)

Síguelo, síguelo (Sigue, síguelo; sigue, síguelo)

Dicen que es juiciosa, pero está puesta pa’ la maldad

[Post-Ritornello]

Dale, sigue, muévete bien

Dale, como tú, solo tú sabe’ hacer

[Verso 2]

Ella una diabla sin cacho

Me cogió borracho, por eso de la lista no la tacho (Prr, prr)

Dicen que le gustan las mujeres (Okay), prefiere los macho’

Si le da hasta el piso yo me agacho (Okay)

Ella se presta en to’a las posicio-cio-cione’

Si quiere’, amiga, tiene’ mil opcione’ (¡Uh-huh!)

Sé ve mal de ella, le vale cojone’ (Huh)

No e’ quién se la quita, si no quién se lo pone

[Ritornello]

Síguelo, síguelo (Sigue, síguelo)

No hay quién, no hay quién la vaya a parar (Goza)

Síguelo, dímelo (Sigue, síguelo; sigue, síguelo)

Dicen que es juiciosa, pero está puesta pa’ la maldad

[Post-Ritornello]

Dale, sigue, muévete bien

Dale, como tú, solo tú sabe’ hacer

[Conclusione]

Ujujujuju