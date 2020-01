Devo ammettere che avrei voluto vedere Tove Lo in bikini, l’ho sempre trovata molto sexy… E lei ha deciso di farmi un regalo, diciamo a tutti i maschietti. Ha pubblicato un video molto hot per il suo nuovo singolo “Bikini Porn”, il nome la dice già lunga.

Ma facciamo un piccolo passo indietro. Nel 2019 la canzone più bella di Tove è stata indubbiamente “Glad He’s Gone” e l’album Sunshine Kitty è andato abbastanza bene nelle classifiche di vendita. Quindi è stato un anno per lo più positivo.

Nel 2020 la popstar svedese si è presentata con un sound leggermente diverso dal suo solito synth-pop. “Bikini Porn” e “Passion and Pain Taste The Same When I’m Weak” sono stati entrambi prodotti da FINNEAS e riflettono il suono minimal. “Bikini Porn”, tuttavia, è un po’ più familiare ai fan per via dei testi sexy e il coinvolgimento dei fedeli collaboratori Jack & Coke.

“Quello che faccio è bere champagne tutto il giorno e ballo nuda nella mia stanza”, canta Tove sul ritornello bizzarro di Bikini Porn.

L’altra traccia è più un esperimento.

“Avrai quello che mi stai dando, tutta quella merda buona in tavola per mangiare”, canta Tove Lo in una produzione cupa ideata per Passion and Pain Taste The Same When I’m Weak.

A te quale canzone è piaciuta di più? Scrivici la tua opinione nei commenti qui sotto.