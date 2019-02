Il nuovo singolo delle Little Mix intitolato Think About Us ora ha un video ufficiale.

Think About Us è il nuovo singolo delle Little Mix appartenente all’album “LM5“.

La versione trasmessa in radio e la stessa utilizzata nel video musicale è quella del remix con Ty Dolla $ign.

Il messaggio trasmesso da questo video è sicuramente a sfondo erotico; un acceso desiderio femminile nei confronti di un uomo. Siete pronte a godervelo?

Ecco il video ufficiale di Think About Us delle Little Mix: