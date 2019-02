È tutto finito per The Punisher e Jessica Jones.

Infatti The Punisher e Jessica Jones sono stati ufficialmente tagliati fuori dalla programmazione futura di Netflix.

La notizia era attesa dai fan in seguito alle precedenti cancellazioni delle serie televisive Marvel: Daredevil, Luke Cage e Iron Fist.

Tuttavia, Netflix ha confermato che la terza stagione di Jessica Jones sarà trasmessa sulla piattaforma entro la fine dell’anno come pianificato nei mesi scorsi.

Jon Bernthal in The Punisher

The Punisher invece non tornerà per una terza stagione su Netflix, così come confermato dai leader della piattaforma in streaming tramite Deadline.

“Lo showrunner Steve Lightfoot, l’eccezionale cast, incluso Jon Bernthal, hanno prodotto una serie acclamata e avvincente per tanti fan, e siamo orgogliosi di mostrare il loro lavoro su Netflix per gli anni a venire.”

“Inoltre, nello stilare la nostra programmazione Marvel, abbiamo deciso che la prossima stagione sarà quella conclusiva per Jessica Jones.”

“Siamo grati alla showrunner Melissa Rosenberg, Krysten Ritter, e all’intero cast e troupe per le tre stagioni incredibili di questa serie rivoluzionaria, che è stata premiata ai Peabody Awards.”

“Siamo grati alla Marvel per questi cinque anni di proficua partnership e ringraziamo gli appassionati fan che hanno seguito queste serie sin dall’inizio.”

Prima della conferma riguardo la cancellazione di The Punisher, Bernthal ha scritto su Instagram che è stato un “onore” interpretare Frank Castle.

“Per tutti quelli che ne sentiranno la mancanza. Per tutti quelli che amano e comprendono Frank e il suo dolore”, ha detto. “È stato un onore camminare nei suoi stivali.”

“Sono infinitamente grato ai fan del fumetto e agli uomini e alle donne dei servizi armati e della comunità di polizia che Frank incarna alla perfezione.”