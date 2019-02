Sono già passati 3 anni da Quo Vado? L’ultimo film campione di incassi del comico pugliese Checco Zalone e del suo fidato sceneggiatore e regista Gennaro Nunziante che ha conquistato tutto il pubblico tricolore.

Il cinema di Checco non ha bisogno di stratagemmi narrativi, vezzi registici e ricerca ossessiva di novità, è un cinema ridotto all’osso, essenziale ed efficace, perché parla di noi, degli italiani, dei loro problemi e dei loro vizi e delle loro virtù.

Dopo la Prima Repubblica e le differenze fra nord e sud, Checco porta sullo schermo il Mal D’Africa: la necessità impellente di dover tornare in Africa una volta esserci già stati.

Il film richiede un tempo di lavorazione molto lungo, Checco ci lavora già da più di un anno e al momento stanno girando proprio in Kenya.

La vera novità però è che il duo Zalone- Nunziante pare si sia sciolto e Luca Medici (vero nome di Checco Zalone) sarà per la prima volta anche il regista del suo film.

L’uscita al cinema di Tolo Tolo è prevista per il 25 Dicembre 2019 e il produttore Pietro Valsecchi è entusiasta del progetto, ha anche dichiarato:

«Tutti i grandi scrittori ma anche i semplici viaggiatori e turisti, dicono che una volta vista l’Africa ti rimane dentro e alla fine, prima o poi, ci si ritorna: lo chiamano Mal d’Africa. Lo stesso capita a tutti gli spettatori che in questi dieci anni hanno amato i film di Zalone: attendono da tre anni il suo nuovo film e soffrono un pò di mal di Zalone. Ora Checco è venuto proprio in Africa per girare il suo nuovo film che finalmente ha battuto il primo ciak. È il film della piena maturità artistica, ha lavorato per più di un anno a questo grande progetto e per la prima volta ne è anche il regista».