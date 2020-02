Dal 19 marzo 2020 sarà disponibile sulla piattaforma Netflix una nuova serie tv dal titolo Feel Good, interpretata dall’attrice Mae Martin. Una storia semi-autobiografica, come l’ha descritta la stessa protagonista, che racconterà le vicende lavorative e sentimentali di un’attrice comica all’inizio della sua carriera

Il trailer di Feel Good

Dalle immagini che ci regala il trailer di Feel Good possiamo già capire molto della storia che ci verrà raccontata.

Un’attrice comica emergente di nome Mae stringe una relazione con una donna eterosessuale chiamata George. Le immagini ci mostrano Mae mentre si destreggia in questa nuova inebriante storia d’amore, la sua relazione con i suoi genitori e quella con i suoi compagni tossicodipendenti in un gruppo di supporto, il tutto mentre cerca di far decollare la sua carriera.

Lo spunto ci pare molto interessante. Finalmente una sit-com che esplora gli inizi della carriera di una comica da un punto di vista diverso dal solito e molto particolare. Queste le parole di Mae Martin che hanno accompagnato la presentazione del trailer:

Non vedo l’ora che le persone vedano finalmente il mio spettacolo semi-autobiografico Feel Good– ha dichiarato Martin in una nota -Spero davvero che la gente rida, si affezioni ai personaggi e faccia il tifo per Mae e George come coppia. Abbiamo cercato di realizzare uno spettacolo divertente, straziante e, a volte, completamente bizzarro, perché è così che va la vita

La sinossi ufficiale della serie Feel Good

Ma entrando più nello specifico della trama di Feel Good, ecco che vi riportamo la sinossi ufficiale della serie tv:

Feel Good vede Mae Martin nei panni di Mae, un talento emergente nel circuito degli stand-up e in un gruppo di recupero dalle dipendenze. Quando incontra l’eterosessuale George (Charlotte Ritchie) è colpita, e con sua grande sorpresa George lo è ugualmente.

Le due s’imbarcano in una storia d’amore inebriante mentre Mae si destreggia tra i suoi genitori, i compagni tossicodipendenti, i suoi colleghi del locale stand up club e, soprattutto, cerca di trasformare il suo rapporto con George da avvincente a sano. Ma la vera domanda è: Mae può sostituire una dipendenza tossica dall’amore con l’amore stesso?

Feel Good è una storia profondamente personale, oscura ma divertente su due giovani che navigano nel panorama moderno dell’amore, della dipendenza e della sessualità, e cercano di formare una connessione significativa e duratura.

Io trovo che la storia sia molto interessante, e tu cosa ne pensi? Faccelo sapere nei commenti!