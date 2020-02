Nell’attesa della quinta ed ultima stagione che forse li vedrà insieme ripercorriamo i loro momenti più belli

Lui, bello e dannato, il cattivo per eccellenza, l’essere più pericoloso che si conosca, reso famoso dalle storie più spaventose che si siano mai sentite. Lei, un essere umano come tanti – o forse no – una poliziotta e giovane madre. Una coppia che probabilmente nessuno poteva immaginarsi, prima che uscisse la famigerata serie – ora – Netflix “Lucifer“, in cui il protagonista, come fa intuire il titolo stesso, è il Re degli inferi. Al suo fianco fin dal primissimo episodio, tra tira e molla, battibecchi e malintesi che si concludono sempre a favore del nostro Diavolo preferito, Chloe Decker, bellissima detective di cui Lucifer non può fare a meno di invaghirsi.

Ma cosa significa veramente “amare” per il Diavolo? Non è una risposta semplicissima e questo la serie TV lo sa bene: di certo però, Lucifer e Chloe hanno vissuto una delle storie d’amore più belle, seguite e spericolate degli ultimi anni delle serie TV. Impossibile non “shipparli” dal primissimo istante in cui i due si conoscono e finiscono, inevitabilmente, a lavorare insieme a un caso di omicidio in cui è coinvolta una vecchia amica di Lucifer.

Noi oggi vogliamo ripercorrere insieme a voi i momenti più belli che i due hanno vissuto. Non è facile racchiuderli tutti in una sola classifica, ma noi ci abbiamo provato comunque!

D’altronde, la bellissima detective e Lucifer ne hanno combinate davvero tantissime insieme: si sono cercati, lasciati andare, ripresi e via ancora dall’inizio in un cerchio che ha fatto da una parte innamorare, mentre dall’altra completamente esasperare i fan di questa incredibile coppia.

Ma senza ulteriore indugio, vediamo che momenti abbiamo scelto per la nostra classifica!