Il classico letterario ambientato durante la Prima Guerra Mondiale, Niente di nuovo sul Fronte Occidentale, sta per tornare con un nuovo adattamento. Questa volta il film sarà nella sua lingua originale, ossia il tedesco, e con l’attore Daniel Bruhl nei panni del protagonista.

Niente di nuovo sul Fronte Occidentale, romanzo scritto da Erich Maria Remarque nel 1929, torna così sul grande schermo, a regalarci una storia potente ed emozionante. Esistono già due versioni precedenti di questo adattamento, la prima del 1930 dal titolo All’ovest niente di nuovo (che all’epoca vinse anche due premi Oscar, per miglior film e miglior regista), e un successivo film per la tv, del 1979 dal titolo Niente di nuovo sul Fronte Occidentale.

Il protagonista del film sarà Daniel Bruhl

La notizia di questo nuovo adattamento si arricchisce ulteriormente grazie alla presentazione dell’attore che ne sarà il protagonista. Stiamo parlando di Daniel Bruhl, che conosciamo già molto bene per le sue interpretazioni in Captain America: Civil War e ancor prima in Bastardi senza Gloria di Tarantino. L’attore vestirà anche i panni di produttore esevutivo.

Ma chi interpreterà dunque Daniel Bruhl nel film Niente di nuovo sul Fronte Occidentale?

Daniel sarà un soldato tedesco di nome Paul Bäumer, che si arruola nella Prima Guerra Mondiale insieme ad altri suoi giovani amici diciannovenni, tutti convinti di essere sul punto di vivere una grande avventura, e diventare così eroi della propria patria. Ma poi la tragedia della guerra prende pian piano una piega che non si aspettavano. Gli orrori, la morte, le sofferenze inensate li portano a chiedersi, senza mai avere davvero risposta, per quale motivo quella guerra sia iniziata.

Una storia terribilmente dura e realistica, che difficilmente può lasciare indifferenti.

Cosa ne pensi di questo nuovo adattamento di Niente di nuovo sul Fronte Occidentale? Faccelo sapere nei commenti alla fine dell’articolo.