Il molto attesto nuovo inedito dei Pearl Jam è finalmente arrivato, e il suo titolo è Superblood Wolfmoon, una canzone squisitamente rock, che ci riporta abbastanza indietro da ritrovare gli amati Pearl Jam di sempre, quelli che ci mancavano da un po’ di tempo.

Con il precedente singolo, Dance of the Clairvoyants, i Pearl Jam si erano infatti allontanati molto dalle atmosfere alle quali eravamo abituati, lasciandoci abbastanza perplessi, ma con Superblood Wolfmoon torna quel rock con il quale ci hanno fatto sognare anche in passato. Una canzone ruggente, che inizia con un assolo di batteria molto sostenuto e che poi esplode a poco a poco grazie alla voce calda e profonda di Eddie Vedder, vero punto saldo della band.

Il brano è stato pubblicato dopo che la band aveva realizzato un teaser con una speciale landing page su moon.pearljam.com, operazione che aveva creato molto attesa tra i fan.

Il significato del testo di Superblood Wolfmoon

Il significato della canzone, a partire proprio dal particolare titolo Superblood Wolfmoon, si riferisce a dei meravigliosi avvenimenti astronomici. Prima tra tutte un’eclissi totale di luna, che porta il satellite ad assumere un inconsueto colore rossastro (viene infatti chiamata “luna di sangue”), associata ad un altro avvenimento, dovuto al fatto che la luna si trova più vicina alla terra ed appare quindi più grande (una supermoon).

Dall’unione di questi insolite ma meravigliose circostanze, ecco che viene fuori il titolo Superblood Wolfmoon!

Il singolo, insiema al precedente Dance of the Clairvoyants farà parte del nuovo album dei Pearl Jam chiamato Gigaton. L’album sarà disponibile a partire dal 27 marzo in tutti i negozi e gli store ufficiali.

E tu lo comprerai? Facci sapere cosa ne pensi di Superblood Wolfmoon! nei commenti, dopo aver letto testo e traduzione che ti mostriamo qui di seguito.

Testo di Superblood Wolfmoon

Super Blood Wolf Moon

Took her away too soon

Super Blood Wolf Moon

Took her away too soon

I can hear you singin’ in the distance

I can see you when I close my eyes

Once, you were somewhere and now you’re everywhere

I’m feeling selfish and I want what’s right

I ask for forgiveness

I beg of myself

Feeling every night that I see

Right now I feel a lack of innocence

Searchin’ for reveal hypnotonic residence

I feel not much of anything

And the cause is life or death

A life of hopelessness, focus on you focusness

I’ve been hopin’ and I hope that lasts

I don’t know anything, I question everything

This life I love is going way too fast

Both my eyes are swollen, my face is broken

And I’m hope that I hurt you

Hope that I hurt you

Hope that I hurt you

She was a stunner and I am stunned

And the first thought or second thought “could be the one”

I was a prisoner of keys and the cuffs

Yeah, I was feeling fortunate to be locked up

But the world got to spinnin’

Always felt like it was endin’

And love right, it was standin’

We are each of us!

I can hear you singin’ in the distance

I can see you when I close my eyes

Once, you were somewhere and now you’re everywhere

I’m feeling selfish and I want what’s right

I ask for forgiveness

I beg of myself

Feelin’ angry

Now, get off the stage

Super Blood Wolf Moon

Took her away too soon

Super Blood Wolf Moon

Took her away too soon

Super Blood Wolf Moon

Took her away too soon

I can hear you singin’ in the distance

I can see you when I close my eyes

Once, you were somewhere and now you’re everywhere

I’m feeling selfish and I want what’s right

Focus on you focusness, turn around for hopelessness

I’ve been hopin’ and all hope was lost

I don’t know anything, I question everything

This life I love is going way too fast

Traduzione

La super luna piena, rossa

se l’è portata via troppo in fretta,

la super luna piena, rossa

se l’è portata via troppo in fretta.

Posso sentirti cantare a da lontano,

riesco a vederti quando chiudo gli occhi.

Un tempi eri nei paraggi e ora sei ovunque,

mi sento egoista e voglio ciò che è giusto.

Chiedo perdono,

prego me stesso

di sentire ciò che vedo questa notte.

In questo momento sento che manca l’innocenza

cercando di rivelare un posto da ipnosi

non sento più niente

e la causa è la vita o la morte.

Una vita di rassegnazione, concentrata su di te,

ho sperato e spero che stia finendo.

Non so nulla, chiedo di tutto.

Questa vita che amo sta svanendo velocemente.

Ho entrambi gli occhi gonfi,

la faccia distrutta

e spero di farti male,

spero di farti male,

spero di farti male.

Lei era sorprendente e sono sorpreso

e il primo o secondo pensiero: “Potrebbe essere la sola”,

ero prigioniero di chiavi e catene

sì, mi sentivo fortunato nell’essere bloccato.

Ma il mondo iniziò a girare

mi sentivo sempre come se stesse per finire

e attendevo il giusto amore,

siamo noi tutto questo!

Posso sentirti cantare a da lontano

riesco a vederti quando chiudo gli occhi.

Un tempi eri nei paraggi e ora sei ovunque,

mi sento egoista e voglio ciò che è giusto.

Chiedo perdono,

prego me stesso,

mi sento arrabbiato

ora, scendi dal palco.

La super luna piena, rossa

se l’è portata via troppo in fretta,

la super luna piena, rossa

se l’è portata via troppo in fretta.

Posso sentirti cantare a da lontano,

riesco a vederti quando chiudo gli occhi.

Un tempi eri nei paraggi e ora sei ovunque,

mi sento egoista e voglio ciò che è giusto.

Concentrato su di te, cerco la rassegnazione,

ho sperato e spero che stia per finire.

Non so nulla, chiedo di tutto.

Questa vita che amo sta svanendo troppo in fretta.