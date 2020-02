Sarà Gerard Butler il protagonista del film d’azione Remote Control, tratto da romanzo di Mark Burnell autore anche della sceneggiatura dell’ adattamento.

Il film sarà diretto da John Mathieson, regista che ha ricevuto numerose nomination agli Oscar per film come Il Gladiatore e Phantom of the Opera. Ma vediamo un po’ più nello specifico di cosa parlerà il film.

La trama di Remote Control

Gerard Butler in Remote Control interpreterà un ex corrispondente di guerra diventato consulente per la sicurezza aziendale, la cui vita viene sconvolta quando riceve una misteriosa telefonata da una fonte sconosciuta.

Ben presto l’uomo scopre i fili di una cospirazione globale, trovandosi coinvolto in una lotta per la vita, inseguito da una potente organizzazione ombra e inquadrato come un noto assassino internazionale. Con la sua identità cancellata, si rivolge alla sua ex amante, che è sua volta coinvolta nella cospirazione.

Hyde Park Entertainment Group, Eon Productions e G-Base produrranno il film. I produttori esecutivi saranno Michael G. Wilson e Barbara Broccoli per EON Productions, così come Priya Amritraj e Addison Mehr per Hyde Park e Danielle Robinson per G -Base.

Come produttore e star, Gerard Butler continua a essere un partner straordinario- ha affermato Fogelson -Siamo entusiasti di collaborare nuovamente con lui e la G-Base. Questo è un tipo di storia d’azione molto impegnativa

Siamo abituati a vedere Gerard Butler in ruoli molto affascinanti, come quelli ricoperti in Fallen, 300 e Den of Thieves (Nella tana dei lupi), e siamo sicuri che anche in Remote Control il suo personaggio sarà perfetto e cucito addosso a lui.

Un attore che adoro, e non vedo l'ora di ritrovarlo sul grande schermo, con un film come Remote Control, pieno di azione e suspense, sono sicura che potrà dare tanto.