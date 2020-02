Taylor Swift ha annunciato quale sarà il nuovo singolo estratto dall’album “Lover”, uscito lo scorso Agosto: si tratta di “The Man”.

Il brano verrà ufficialmente distribuito nelle radio e per l’occasione la cantante ha voluto pubblicare un video speciale. Lo scorso Settembre, a Parigi, Taylor ha tenuto in esclusiva un concerto acustico nel quale ha cantato per la prima volta i brani del nuovo disco.

Tra questi anche “The Man”, la cui esibizione è stata filmata e rilasciata ufficialmente proprio in occasione del suo lancio come singolo.

Nel brano Taylor riflette su come il suo essere donna, all’interno dell’industria musicale e sul fronte pubblico, le abbia causato molti ostacoli. Da qui il quesito: sarebbe stato lo stesso se fosse stata un uomo?

“Sono così stanca di correre più veloce che posso

Domandandomi se potessi raggiungerlo più velocemente se fossi un uomo

E sono così stanca di loro che mi stanno ancora addosso

Perchè se fossi un uomo, allora sarei l’uomo” Estratto dal testo di The Man di Taylor Swift

La cantante affronta il tema della disparità tra i generi, chiedendosi se avesse fatto gli stessi errori, avesse raggiunto gli stessi obbiettivi, sarebbe stata trattata ugualmente se non fosse stata una donna? Un argomento che affronta anche nel suo documentario “Miss Americana”, attualmente su Netflix.

Durante un passaggio la cantante racconta come gli addetti ai lavori pretendessero che fosse quasi una figura senza personalità, che sorridesse e annuisse, che ricoprisse il ruolo di “brava ragazza”.

Ma la giovane non si è lasciata intimidire da tutto questo, ed è riuscita seppur dovendo superare diverse problematiche, a diventare l‘icona mondiale che è oggi.